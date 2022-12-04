المشدد 6 سنوات لعاطل تعدى على فتاة فى شبين القناطر

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل، بتهمة التعدي على فتاة بمركز شرطة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية.



كان المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية، أحال المتهم ويدعى "ا. ع"، 20 سنة، من قرية منشأة الكرام التابعة لمركز شبين القناطر لمحكمة الجنايات؛ لأنه استدرج فتاة لم تتجاوز 18 عامًا، وتعدي عليها وفر هاربا.



تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر؛ بلاغًا من أسرة الفتاة وتدعى "ت. ا"، تتهم "ا ع"، 20 سنة، عاطل، بالتعدي على ابنتهم، وتم إخطار مدير أمن القليوبية.

وتم تشكيل فريق بحث للقبض على المتهم، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم استدرج الفتاة بطريق التحايل، وتعدي عليها وفر هاربا.