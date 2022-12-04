الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لصاحب مزرعة يتاجر فى المخدرات بالقليوبية

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري بالسجن المشدد 3 سنوات لصاحب مزرعة دواجن متهم بالاتجار في المخدرات، وحيازته سلاحا ناريا فرد خرطوش. 

وتضمن أمر إحالة القضية، أن المتهم "ع. م"، صاحب مزرعة دواجن، تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، كما حاز وأحرز سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ضبط "ع م ع" صاحب مزرعة دواجن، بتهمة حيازة مخدرات وسلاح، حيث ألقى القبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش وسلاح ناري فرد خرطوش.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم.

القليوبية المخدرات صاحب مزرعة المشدد

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