الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تاريخ مواجهات فرنسا وبولندا قبل الموقعة المرتقبة فى كأس العالم 2022

مباراة فرنسا وبولندا
مباراة فرنسا وبولندا

تنطلق، اليوم الأحد، القمة النارية بين منتخبي فرنسا وبولندا في بطولة كأس العالم 2022، المُقامة حاليًا في قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

ويستعد منتخب فرنسا لخوض مواجهة قوية أمام بولندا على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

- تاريخ مواجهات فرنسا وبولندا قبل المواجهة المرتقبة فى مونديال 2022

- ستكون مباراة اليوم هي الثانية في تاريخ مواجهات فرنسا وبولندا قبل المواجهة المرتقبة في كأس العالم 2022.

- والتقى المنتخبان مرة واحدة فقط من قبل، في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 1982، وانتهت بفوز منتخب بولندا بنتيجة 3-2.

وبناءً عليه، يرغب منتخب فرنسا في الثأر من بولندا في مباراة اليوم، وخطف بطاقة التأهل لدور الثمانية من كأس العالم 2022.

 

- تاريخ مواجهات فرنسا ضد المنتخبات الأوروبية

- لعب منتخب فرنسا ضد المنتخبات الأوروبية بواقع 36 مرة في بطولة كأس العالم.

- خلال هذه المباريات، حقق منتخب فرنسا 18 انتصارًا، و7 تعادلات، بينما تلقى 11 هزيمة.

 

- تاريخ مواجهات بولندا ضد المنتخبات الأوروبية

- في المقابل، لعب بولندا ضد المنتخبات الأوروبية بواقع 14 مباراة في بطولة كأس العالم.

- خلال هذه المباريات، حقق منتخب بولندا 6 انتصارات، و5 تعادلات، بينما تلقى ثلاث هزائم.

 

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة فرنسا وبولندا، بالفائز من مباراة السنغال وإنجلترا في دور الثمانية من بطولة كأس العالم 2022.

وكان منتخب فرنسا قد تأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، كمتصدر للمجموعة الرابعة، بينما تأهل منتخب بولندا كوصيف المجموعة الثالثة.

فرنسا بولندا مونديال 2022 كأس العالم 2022 فرنسا وبولندا

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وائل لطفي

الدولة والشباب

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