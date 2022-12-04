نائب محافظ البحيرة تشهد انطلاق المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي»

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي" بنطاق المحافظة، حيث تابعت فعاليات الحملة بوحدة صحة شرنوب بمركز دمنهور، بحضور الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة و كامل غطاس - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن الحملة تأتى ضمن مبادرة "أيامنا أحلى"لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة، والتى ستكون مستمرة بداية من اليوم الأحد وحتى الخميس 2022/12/8.

وتابعت الدكتورة نهال بلبع، ندوة توعوية عن خطورة الزواج المبكر وختان الإناث وقامت بافتتاح معرض نادى المرأة الذى ضم مجموعة من المشغولات اليدوية والخزفية والمخبوزات.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة إجراء فحوصات ما قبل الزواج وكافة التحاليل اللازمة للمقبلين على الزواج لتكوين أسرة سليمة صحيًا واجتماعيًا، مشيرة إلى خطورة الزواج المبكر وأضراره على الفتيات وأن السن المناسب للزواج على الأقل 18 عامًا حتى تحقق الأم كيانها وتحصل على كافة حقوقها وينعم الطفل بحياة طبيعية وتربية سليمة.

كما أكدت على أن ختان الاناث هو جور على حقها وجريمة لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، لأنه يتم فيها امتهان كرامة المرأة، مشيدة بجهود الدولة في تنظيم فعاليات للتوعية بخطورة الزواج المبكر وختان الإناث، فمصر تعد نموذج يحتذى به لدول الجوار ودول البحر المتوسط والشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن الحملة تستهدف 27 محافظة من ضمنها محافظة البحيرة ، بإدارات " أبو المطامير - رشيد - دمنهور - شبراخيت - المحمودية - وادي النطرون - التحرير - كوم حمادة " لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة "مجانًا"، كما يتم تنفيذ الحملة من خلال مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، وسيتم تنفيذ الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة أيامنا أحلى بكل الإدارات المشاركة، وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بجميع الإدارات المشاركة، وسوف تقام هذه الفاعليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة.