الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع ربة منزل غرقًا بسمالوط في المنيا

غرق ربة منزل
غرق ربة منزل

لقيت ربة منزل مصرعها غرقًا بالبحر اليوسفي بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، بعد أن انزلقت قدمها أثناء قيامها بغسل الأواني المنزلية بالبحر اليوسفي أمام منزلها وتمكن الأهالي من انتشال جثتها ونقلها لمشرحة المستشفى العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بغرق رندة ربيع 20 عامًا، ربة منزل، بترعة البحر اليوسفي أمام قرية ساقية داقوف التابعة للوحدة المحلية بإسطال في مركز سمالوط.

بانتقال أجهزة الأمن والفحص، تبيّن أن الأهالي تمكنوا من انتشال الجثة وتم نقلها لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وأفادت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي، أن الغريقة كانت تغسل الأواني المنزلية على ضفة البحر اليوسفي أمام منزلها، واختل توازنها وسقطت في المجري المائي ولقيت مصرعها غرقًا، وتمكن الأهالي من انتشال الجثة.

وانتقل مفتش صحة مركز سمالوط لتوقيع الكشف الطبي علي الجثة حيث أفاد التقرير الطبي حدوث الوفاة نتيجة اسفيكسيا الغرق ولاتوجد شبهة جنائية طبية، وصرحت النيابة العامة بالدفن.

المنيا مصرع ربة منزل غرقا بالبحري اليوسفي بسمالوط أثناء غسل الأواني المنزلية قرية ساقية داقوف بسمالوط اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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وائل لطفي

الدولة والشباب

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