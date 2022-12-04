مصرع ربة منزل غرقًا بسمالوط في المنيا

لقيت ربة منزل مصرعها غرقًا بالبحر اليوسفي بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، بعد أن انزلقت قدمها أثناء قيامها بغسل الأواني المنزلية بالبحر اليوسفي أمام منزلها وتمكن الأهالي من انتشال جثتها ونقلها لمشرحة المستشفى العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بغرق رندة ربيع 20 عامًا، ربة منزل، بترعة البحر اليوسفي أمام قرية ساقية داقوف التابعة للوحدة المحلية بإسطال في مركز سمالوط.

بانتقال أجهزة الأمن والفحص، تبيّن أن الأهالي تمكنوا من انتشال الجثة وتم نقلها لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وأفادت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي، أن الغريقة كانت تغسل الأواني المنزلية على ضفة البحر اليوسفي أمام منزلها، واختل توازنها وسقطت في المجري المائي ولقيت مصرعها غرقًا، وتمكن الأهالي من انتشال الجثة.

وانتقل مفتش صحة مركز سمالوط لتوقيع الكشف الطبي علي الجثة حيث أفاد التقرير الطبي حدوث الوفاة نتيجة اسفيكسيا الغرق ولاتوجد شبهة جنائية طبية، وصرحت النيابة العامة بالدفن.