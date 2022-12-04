الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مصدر لـ«الدستور»: اتحاد الكرة حصل على 250 ألف دولار قيمة عقد مباراة بلجيكا

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة حقيقة عدم حصول الجبلاية على قيمة عقد مباراة بلجيكا الودية التي أقيمت يوم 18 نوفمبر الماضي.

وأكد المصدر أن الاتحاد حصل على 250 ألف دولار قيمة عقد مباراة بلجيكا الودية.

وواصل المصدر أن اتحاد الكرة حصل على العقد كاملا، كما كان متفق عليه في البنود وأن كل ما أثير حول تحصيل جزء من المبلغ ليس له أساس من الصحة.

وكان اتحاد الكرة قد تعرض لأزمة كبيرة خلال الأيام الماضية وهجوم حادا من مختلف وسائل الإعلام بسبب عقد مباراة بلجيكا بسبب حصول اتحاد الكرة على مقابل أقل بكثير مما حصل عليه نظيره البلجيكي، حيث حصل الاتحاد البلجيكي على ما يقرب من مليون 250 ألف يورو مقابل إقامة المباراة.

وقامت وزارة الشباب والرياضة بتكليف لجنة من التفتيش والرقابة من الوزارة لمراجعة عقد مباراة بلجيكا للتأكد من صحة الأنباء التي ترددت عن وجود مخالفات مالية في العقد.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن نتيجة إجراء التفتيش وهل اتحاد الكرة مدان في هذه الأزمة أم لا. 

وحقق المنتخب فوزا غاليا على منتخب بلجيكا بنتيجة هدفين مقابل هدف أحرزهما مصطفى محمد ومحمود حسن ترزيجيه.

الشباب والرياضة شروط التعاقد مخالفات مالية اتحاد الكرة غيابات منتخب مصر فى مباراة بلجيكا

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الدولة والشباب

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