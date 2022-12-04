رئيس الإنجيلية ينعى مفيد فوزي: «فقدنا إعلاميًّا متفردًا خدم المواطن بأمانة»

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الكاتب والإعلامي الكبير مفيد فوزي، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال رئيس الإنجيلية: «نشعر بحزن كبير لرحيل شخصية مصرية مخلصة، لقد فقدنا اليوم إعلاميًّا مصريًّا متفردًا، خدم المواطن بأمانة وصدق، وتفانى بقلمه وأدائه الإعلامي المميز في رصد نبض الشارع، وصاحب علاقة خاصة مع المصريين في فهم الصورة والحدث».



وتابعت الإنجيلية: «خالص العزاءِ للعائلة والأسرة الصحفية والإعلامية المصرية وجميع المصريين ومحبيه، ونصلي من أجل أن يمنحهم الرب عزاءً وصبرًا».

كما نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني الكاتب والإعلامي الكبير مفيد فوزي الذي فارق عالمنا الفاني اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفكري والإنساني.

وتابعت الكنيسة في بيان لها: «لقد كان للراحل الكريم أسلوبًا خاصًا في مجال عمله الإعلامي والصحفي، وحمل على كتفيه خبرات مهنية وإنسانية عريضة، جعلته يعد بين القامات الكبرى في الإعلام المصري، ونهل كثيرون من خبراته وصاروا له تلاميذًا، كما كان يحرص في برامجه الحوارية على أن يطرح العديد من القضايا التي تشغل الناس وتتلامس مع همومهم وتطلعاتهم».

وأضافت: «إذ نودعه اليوم على رجاء القيامة نسأل الرب القدير أن ينيح نفسه في فردوس النعيم، وأن يمنح عزاءًا جزيلًا لأسرته المباركة ولتلاميذه ومحبيه».