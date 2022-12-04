«التعليم» تؤكد استمرار دعمها للمشروع الوطني للقراءة

قالت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة بوزارة التربية والتعليم والمنسق العام للمشروع الوطني للقراءة، إن المشروع هدفه الحفاظ على الهوية الوطنية وإحداث نهضة في القراءة ويسهم في تصدر أجيالنا ثقافيا على مستوى العالم.



وأضافت الدكتورة إيمان حسن، أن الثروة البشرية هي أعظم كنز عند كل أمة، ولذلك تعمل وزارة التربية والتعليم على بناء شخصية الإنسان، مضيفة أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم يؤكد استمرار دعم الوزارة للمشروع الوطني للقراءة، والجميع في المسابقة فائزون فهي وضعتهم على الطريق السليم لتهذيب العقل.

ويعد المشروع الوطني للقراءة مشروع رباعي الأبعاد يرتكز على أربع منافسات رئيسية، وهي: منافسة في القراءة بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية للحصول على لقب "الطالب المثقف"، ومنافسة في القراءة لطلاب الجامعات لنيل لقب "القارئ الماسي"، ومنافسة في القراءة للمعلمين على لقب "المعلم المثقف"، وأخيرا منافسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية للحصول على لقب "المؤسسة التنويرية"، وشارك في الدورة الأولى من المشروع 3.5 مليون قارئ من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات والمعلمين، وصل 40 منهم لمنصة التتويج والفوز بإحدى جوائز المشروع.



يسهم المشروع الوطني للقراءة في تصدر شبابنا وأطفالنا ثقافيًّا من خلال إثراء البيئة الثقافية، كما يؤسس إلى العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة، وذلك وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر 2030.