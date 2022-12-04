الأحد 04 ديسمبر 2022
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كاتب صحفي: العلاقات المصرية الأردنية استثنائية ومتميزة

جمال رائف، الكاتب
جمال رائف، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي

قال جمال رائف، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن العلاقات المصرية الأردنية استثنائية ومتينة ومميزة للغاية، ودائمًا ما تنطلق إلى آفاق أرحب، متابعًا: «الجيد فيها أنها لم تقتصر على العلاقات الثنائية بين الدول، ولكن انطلقت إلى إحداث نوع من أنواع التكتلات الاقتصادية والاندماج في حراك اقتصادي عربي بالغ الأهمية، بل هو النموذج العربي القائم في فكرة العمل العربي الاقتصادي المشترك سواء من خلال الآلية الثلاثية التي تجمع مصر والأردن والعراق أو من خلال الانخراط في اتفاقية التكامل من أجل التصنيع التكاملي التي تضم مصر والأردن والإمارات والبحرين».

وأضاف رائف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «نتحدث عن نموذج استثنائي في فكرة دعم العلاقات وتطوير العلاقات والانطلاق بها إلى مجالات وآفاق أرحب، هناك علاقات سياسية مهمة للغاية وتطابق في الرؤى تجاه القضية الفلسطينية، ووجهات نظر مشتركة حيال كل القضايا العربية والتسوية السياسية لكل أزمات المنطقة».

وتابع أن لمصر والأردن مسؤولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الزخم في العلاقات المصرية والأردنية والذي يترجمه عدد القمم المشتركة بين القادة خلال هذا العام، سواء كانت قمم عربية أو مصغرة مثل قمة القاهرة أو قمة شرم الشيخ واللقاءات على هامش اجتماعات جامعة الدول العربية أو كأس العالم أو قمة العلمين، بجانب الاتصالات الهاتفية طوال الوقت، يؤكد أن الزخم بين القاهرة وعمان يترجم جودة العلاقات، مع استمرار انعقاد اللجنة العليا.

العلاقات المصرية الأردنية العلاقات بين مصر والأردن علاقات مصر والأردن مصر والأردن صباح الخير يا مصر برنامج صباح الخير يا مصر

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