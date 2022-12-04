الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطل يتاجر فى الهيروين بالشرقية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين وسلاح ناري بقصد الإتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة والمستشار الدكتور مصطفي بلاسي، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم،وسامح لاشين وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 8246 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، "تامر ر ك" إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 24 أغسطس الماضى، بدائرة قسم أول الزقازيق، قد أحرز بقصد الإتجار 90 لفافة ورقية جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها، بقصد الإتجار والتربح وتوزيعها على عملائها، كما ضبط بحوزته سلاح نارى بقصد الدفاع عن تجارته المشروعة.

محكمة جنايات الزقازيق السجن المشدد عاطل غرامة مالية

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وائل لطفي

الدولة والشباب

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