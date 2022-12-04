المشدد 6 سنوات لعاطل يتاجر فى الهيروين بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين وسلاح ناري بقصد الإتجار في المواد المخدرة.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة والمستشار الدكتور مصطفي بلاسي، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم،وسامح لاشين وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب.



تعود أحداث القضية رقم 8246 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، "تامر ر ك" إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 24 أغسطس الماضى، بدائرة قسم أول الزقازيق، قد أحرز بقصد الإتجار 90 لفافة ورقية جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها، بقصد الإتجار والتربح وتوزيعها على عملائها، كما ضبط بحوزته سلاح نارى بقصد الدفاع عن تجارته المشروعة.