الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل مريض نفسي دخل «استقبال مستشفى الزقازيق» بجنزير

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

أمرت النيابة العامة في الزقازيق بمحافظة الشرقية بإخلاء سبيل شاب كان يطالب بعلاج شقيقه، الذي يرقد في مستشفيات جامعة الزقازيق منذ أكثر من 4 أشهر في وحدة الرعاية المركزة.

كانت الأجهزة الأمنية تحفظت على الشاب عقب ارتدائه زياً أشبه بزي المجاذيب والإمساك بجنزير على مقربة من استقبال مستشفيات جامعة الزقازيق، فضلًا عن تعليقه أوراق على الزي الذي يرتديه، وتبين أنه مريض نفسي.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين من التحريات الأولية أن الشاب مريض نفسياً، وأن شقيقه مريض بعدة أزمات في المخ يتلقى على إثرها العلاج في وحدة الرعاية المركزة في مستشفى جامعة الزقازيق، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل الشاب.

النيابة العامة في الزقازيق علاج الرعاية المركزة مستشفيات جامعة الزقازيق مريض نفسي

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الدولة والشباب

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