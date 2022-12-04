حبس المتهم بقتل شقيقه بمساعدة صديقه في المحلة

أمرت نيابة ثان المحلة بمحافظة الغربية، الأحد، بحبس شاب وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل شقيق أحدهما بسبب الخلاف على الميراث.

كانت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية كشفت غموض العثور على جثة موثقة فى بحر شبين بالمحلة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الحادث شقيق المجنى عليه بمساعدة صديقه لخلافات بينهما.

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من المقدم أحمد الشهاوي، مأمور قسم ثان المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة فى مياه بحر شبين.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتم انتشال الجثة وتبين وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وتم نقل الجثة للمشرحة وتشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الجريمة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المتهم بمساعدة صديقه لخلافات بينهما.

تم ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة وتم احالتهما للنيابة العامة للتحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.