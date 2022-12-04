بدء الاختبارات الإلكترونية للمعلمين الجدد في الغربية لشغل وظيفة معلم مساعد

بدأ المعلمون الجدد بمحافظة الغربية أداء الاختبارات الإلكترونية، اليوم، لشغل 14 ألفاً و813 وظيفة معلم مساعد «معلم فصل» بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 60 ألفاً و719 متقدماً توافرت فيهم الشروط، وذلك في المسابقة التي تم الإعلان عنها لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن المقرر أن يتم استمرار إجراء اختبارات المتقدمين من محافظة الغربية من 4 إلى 6 ديسمبر الجاري، ثم محافظة بني سويف يومي 7 و8 من الشهر نفسه، ومحافظة مطروح 10 ديسمبر، ومحافظتي السويس وجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر، ثم محافظة الإسكندرية 12 ديسمبر، ومحافظة الجيزة يوم 13 ديسمبر، على أن يعقد اختبار المتقدمين بمحافظة القاهرة 14 ديسمبر.

وسيتم استعلام المتقدمين عن موعد اختباراتهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/.

وطالب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التزام المتقدمين بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالامتحانات بدقة وانضباط.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لتقدم طلاب الثانوية العامة لعام 2023 لتسجيل استمارة التقدم للامتحانات، وجاءت الأوراق كالتالي:

- ملء وطباعة الاستمارة الإلكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم.

- صورة البطاقة الشخصية للطالب.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

- شهادة الميلاد الأصلية للطالب إضافة إلى 2 صورة منها.

- تحضير 6 صور شخصية مقاس 4×6 خلفية بيضاء مدونا عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

- 2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10جنيهات.

- إيصال سداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية. العامة 2022 من البريد أو فوري و2 صورة من الايصال بمبلغ 210 جنيها.

- إيصال رسوم المصاريف الدراسية الأصل بملبغ 510 جنيهات.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد حددت، قيمة رسوم تقدم طلاب الثانوية العامة لامتحانات 2023، وكانت كالتالي:

١- رسوم امتحانات الثانوية العامة للمرتين الأولى والثانية 210 جنيهات، ورقم فوري 66610.

٢- رسوم امتحانات الثانوية العامة للمرتين الثالثة والرابعة 410 جنيهات، ورقم فوري 66610.

٣- رسوم امتحانات المنازل ثانوي عام للصف الأول والثاني 200 جنيه، ورقم فوري 66615.

٤- رسوم امتحانات المنازل للثانوي الفني للصفين الأول والثاني 400 جنيه، ورقم الفوري 66615.