الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«العدس» بـ30 جنيهًا.. أسعار البقوليات اليوم الأحد

العدس
العدس

شهدت أسعار البقوليات استقرارًا في الأسواق، اليوم الأحد، حيث طرحت بنفس أسعار الأسبوع الماضي، وتعتبر البقوليات من المواد الغذائية التي يكون عليها طلب كبير خلال فصل الشتاء، ونستعرض في السطور التالية أسعار البقوليات:

وجاء الأسعار البقوليات اليوم الأحد في التعاملات الصباحية كالتالي:

سجل سعر كيلو الفول المستورد ما بين 20 و23 جنيهًا.

وسجل سعر الحمص نحو 39 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا البيضاء من 24 إلى 27 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر كيلو العدس ما بين 28 و30 جنيهًا للكيلو.

وتراوح كيلو الترمس ما بين 22 و25 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر اللوبيا البلدي 32 جنيهًا، بينما بلغ سعر اللوبيا المستوردة 28 جنيهًا للكيلو.

بينما سجل سعر كيلو السمسم 70 جنيهًا.

أسعار الفول بالطن اليوم الأحد

سجل سعر طن الفول البلدي رفيع الحبة 20200 جنيه معبأ أرضه.

وسجل سعر طن الفول البلدى الرفيع 20200 جنيه معبأ أرضه.

كما سجل طن الفول البلدى عريض 19200 جنيه معبأ أرضه.

وسجل سعر طن الفول حصى إنجليزي 12300 جنيه معبأ أرضه.

فى حين بلغ سعر طن الفول حصى أسترالي 12100 جنيه معبأ أرضه.

كما سجل طن الفول حصى ليتواني 11300 جنيه معبأ أرضه.

أسعار السمسم بالطن اليوم الأحد

ويبلغ سعر طن السمسم المحلي معبأ أرضه 35 ألف جنيه.

كما بلغ سعر طن السمسم المستورد أبيض 38 ألف جنيه.

وبلغ سعر طن السمسم الأحمر المصرى 35 ألف جنيه أرضه.

وبلغ سعر طن السمسم الأحمر السودانى 34 ألف جنيه "أرضه".

وبلغ سعر طن ديل الجمل "وصال" 35 ألف جنيه.

وسجل سعر طن السمسم الأبيض السوداني وصال 38 ألف جنيه.

وتراوح سعر كيلو السمسم ما بين 65 و70 جنيهًا.

أسعار البقوليات الاسواق اليوم الأحد الاسبوع الماضي البقوليات فصل الشتاء

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وائل لطفي

الدولة والشباب

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