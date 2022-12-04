الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

22 ديسمبر.. البابا تواضروس يترأس صلوات التسبحة الكيهكية «سينرجيا 4»

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات التسبحة الكيهكية (سينرجيا 4) والتي تنظمها لجنة الجامعة بأسقفية الشباب للعام الرابع على التوالي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية، وذلك مساء الخميس 22 ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك بعد توقفها لمدة عامين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد خلال العامين السابقين.

يحضر صلوات التسبحة نيافة الأنبا موسى أسقف عام الشباب والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة إلى جانب مشاركة مجموعة كبيرة من الآباء الكهنة وخورس الإكليركية بقيادة المُعلم إبراهيم عياد وكل خدام لجنة جامعة بأسقفية الشباب.

سينرجيا 4

وتتضمن الصلوات التى يحضرها مجموعة كبيرة من شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من مختلف الكنائس وتستمر حتى الصباح الباكر صلاة التسبحة الكيهيكة والتى تنتهي بإقامة القداس الإلهي في السادسة صباحا بحضور كافة المشاركين.

يذكر انه تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح الجمعة الـ9 من ديسمبر2022، لإستقبال شهر كيهك والمعروف بالشهر المريمي، والذي يعد أكثر الشهور تقديسًا لدي الأقباط.

أشهر أسماء «كيهك»

يعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من الشهور القبطية، ويتميز بعدة أسماء منها الشهر المريمي، وسبعة وأربعة، نظرًا لكثرة الطقوس والتسابيح المبهجة والسهرات الأسبوعية، والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، والذي خصصت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لها كتابًا خاصًا في شهر كيهك والذي يسمى بـ الإبصلمودية الكيهكية.

- تسبحة الشهر المريمي

تقام صلوات الكيهكية مساء كل يوم من التاسعة مساء، وحتى السادسة صباح اليوم التالى، انتهاء صلاة القداس، ويذكر أن تسبحة الأحد التي تقام مساء السبت هى التسبحة الرئيسة طوال الأسبوع، ولها قراءات مميزة عن بقية الأيام، وتختلف عن بقية أيام الأسبوع التي تشترك جميعها في نفس الترتيب.

الأقباط يشاركون أسقف أسيوط في صلوات كيهك

وخلال شهر كيهك يشارك الأقباط الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، في صلوات التسبحة الكيهكية، إذ أعلنت إيبارشية أسيوط جدول تسبحة شهر كيهك، للأنبا يؤانس.

وطيلة شهر كيهك الذي يبدأ في 9 ديسمبر الجاري، وينتهي 6 يناير المقبل يزور الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، عدد من الكنائس داخل أسيوط والقاهرة والزيتون ونجع حمادي.

إذ يترأس الأنبا يؤانس أولى أيام التسبحة الكيهكية بدير السيدة العذراء مريم بدرنكة بأسيوط، فيما يترأس كل أربعاء صلوات التسبحة بكنيسة العذراء بالزيتون، على أن يترأس في 16 ديسمبر صلوات التسبحة بكنيسة السيدة العذراء بنجع حمادي.

ويقوم الأنبا يوأنس برحلة رعوية إلى دولة الإمارات، يوم الجمعة 23 ديسمبر، ويترأس خلال تلك الزيارة التسبحة بكنيسة العذراء مريم وأبو سيفين بالشارقة، ويعود الأنبا يؤانس إلى أسيوط في اليوم التالي ليصلي بكنيسة مارمرقس بأسيوط.

أسقف عام كنائس وسط القاهرة اسة البابا تواضروس الثاني اسقف عام الشباب اسقفية الانبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة الأنبا رويس الباب الانبا موسى اسقف عام الشباب البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

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