اليوم.. انتخابات الجولة الأولى لاتحادات كليات طنطا

تجري جامعة طنطا، الأحد، الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية لكليات الجامعة، حيث تقدم للترشيح 926 طالبا، من بينهم 472 طالباً و454 طالبة من مختلف كليات الجامعة في جميع لجان الأنشطة للعام الجامعي الحالي 2022/2023.

وأوضح الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، أنه عقب انتهاء الجولة الأولى للانتخابات، تجرى انتخابات الإعادة غداً الإثنين، على أن يتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022، ويليها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس 8 ديسمبر 2022.

وأضاف محمد القصير، مدير عام رعاية الشباب، أنه يشترط لصحة الانتخابات في لجان اتحادات طلاب الكليات والمعاهد حضور الأغلبية المطلقة لعدد الطلاب الذين لهم حق الانتخاب في كل فرقة دراسية على حدة، وإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الانتخابات إلى اليوم التالي ويشترط لصحتها حضور 20% أو 1000 طالب من الطلاب الذين لهم حق الانتخاب، في كل فرقة دراسية على حدة، أيهما أقل.