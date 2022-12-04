الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«السيمفونى» يستضيف فلوت إيناس عبدالدايم والفنلندى سامى جونيون بالأوبرا (صور)

الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم على المسرح الكبير

أقام أوركسترا القاهرة السيمفوني، مباراة فنية بين مصر وفنلندا، تمثلت في الحفل الذي قاده المايسترو هشام جبر، وجاء ضمن سلسلة أعظم السيمفونيات، مساء السبت، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

أوركسترا القاهرة السيمفوني
أوركسترا القاهرة السيمفوني
أوركسترا القاهرة السيمفوني

وسط حشد جماهيري، قوبلت عازفة الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبد الدايم، بعاصفة من التصفيق الحاد واستقبلها الجمهور بباقات الورود بمجرد ظهورها وصعودها على المسرح بعد غياب عن الساحة الفنية، وتألقت بمشاركة الفنلندي سامي جونيون، في أداء إحدى أعمال المؤلف الموسيقى دوبلر لثنائي الفلوت والأوركسترا الذي عزف أيضًا السيمفونية الخامسة لـ مالر.

أوركسترا القاهرة السيمفوني
أوركسترا القاهرة السيمفوني
أوركسترا القاهرة السيمفوني

شهد الحفل نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والوزراء، منهم الكاتب الصحفي أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزيرة التجارة والصناعة السابقة، الموسيقار خالد حماد، والكاتبة فاطمة ناعوت، وعدد من الشخصيات العامة وسفراء الدول العربية والأجنبية العاملة في مصر.

جدير بالذكر، أن الدكتورة إيناس عبد الدايم بدأت دراستها في سن مبكرة بكونسرفتوار القاهرة، وبعد حصولها على البكالوريوس بدرجة "امتياز"، نالت درجة الماجستير ثم الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في آلة الفلوت من المدرسة العليا للموسيقى بباريس.

قدمت العديد من الحفلات بختلف دول العالم، حيث قامت بالاشتراك في تسجيل أعمال المؤلف المصري الراحل جمال عبد الرحيم في ألمانيا والقاهرة، مثلت مصر في العديد من المسابقات الدولية والمحلية المتخصصة، وحصلت على مجموعة من الجوائز العالمية، أسست أول فصل دراسي لتعليم آلة الفلوت للأطفال بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، وأشرفت على العديد من الأبحاث العلمية للحصول على درجة الدكتوراة والماجستير في الفنون بالعديد من الجامعات والمعاهد المصرية، ترأست دار الأوبرا المصرية، وشغلت منصب وزير الثقافة السابق.

حفلات الأوبرا إيناس عبد الدايم حفل إيناس عبد الدايم دار الأوبرا المصرية المسرح الكبير

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