الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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استشارى كبد: فوز مصر بالجائزة الذهبية فى الاستدامة الصحية نتيجة لتطوير القطاع

الدكتور محمد المنيسي
الدكتور محمد المنيسي استشاري الكبد والجهاز الهضمي

قال الدكتور محمد المنيسي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي، إن فوز مصر بالجائزة الذهبية في قيادة الاستدامة الصحية على مستوى الوطن العربي، هو جزء من التطوير للقطاع الصحي على مدار 8 سنوات.

 

استخدام الطاقة المتجددة بالمستشفيات

وأضاف “المنيسي”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المستشفيات تستخدم طاقة متجددة وتقلل الانبعاثات الكربونية بأفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة وهذا لا يتوفر إلاباجهزة حديثة وإعادة التدوير، والنظافة، ولم يمكن تحقيقة في النظام القديم. 

 

وتابع: "التأمين الصحي المصري مثال يحتذى به ويوجد به هيئة رقابة، وهيئة تمويل، وهيئة مقدمي الخدمة، "الرقابة"،  هي التي تشرف على كل الأطباء ولن تقبل أي طبيب أو مؤسسة إلا بالمعايير الطبية وكذلك مقدمي الخدمة"، مشيرًا إلى أن التأمين الشامل في بورسعيد والإسماعيلية، والأقصريستخدم أفضل بينة تحتية ومعايير طبية وكفاءة وهذا يجعلنا فخورين أننا بمصر.

 

وأوضح أن هناك واشادات من منظمة الصحة العالمية واليونسكو في التعامل مع فيروس سي وهذا كان نجاحًا للمنظومة الطبية. 

استشاري الكبد الاستدامة الصحية للقطاع الصحي الانبعاثات الكربونية المستشفيات

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