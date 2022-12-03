الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 11 طن أرز شعير بحوش عيسى لمخالفة القرارات التموينية

المضبوطات
المضبوطات

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى الخضر بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية برئاسة العقيد حسام البدرى، رئيس مباحث التموين بالبحيرة، بتنفيذ حملة تموينية بمركز حوش عيسى، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة توريد الأرز وانتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون للتحقق من جودة الأرز المورد، وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الشون للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسفرت الحملة عن ضبط 11 طن أرز شعير داخل مخزنين لمخالفة للقرارات التموينية، وتم  التحفظ على الكمية المضبوطة وتوريدها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية البحيرة التموينية ال العرض على النيابة العامة المتابعة المستمرة

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الدولة والشباب

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