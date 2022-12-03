الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محلل سياسى: احتجاجات بريطانية متعددة.. و«سوناك» يهدف الوقوف بجانب الشعب

سوناك
سوناك

قال كامل حواش، الكاتب والمحلل السياسي، إن القانون البريطاني يكفل حق التظاهر، ولهذا يوجد في بريطانيا الآن الكثير من المظاهرات والاحتجاجات التي تنصب جميعها في احتجاجات المناخ والوضع الاقتصادي العصيب.

نشطاء البيئة 

وأكد حواش، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن سوناك يريد تكوين قاعدة شعبية قوية، كما أنه يسير بكل جدية نحو مساعدة الشعب بشتى الطرق والوسائل في ظل تلك الأزمات، ولهذا وصف سوناك احتجاجات نشطاء البيئة أنهم أقلية أنانية.

الشرطة البريطانية 

وأضاف في حديثه أن بعض المواطنين في بريطانيا يعتقدون أن الشرطة يسارية الاتجاه، حيث تم اعتقال بعض الصحفيين وليس فقط نشطاء البيئة.

كامل حواش القاهرة الإخبارية القانون البريطاني محلل سياسي مظاهرات بريطانية

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