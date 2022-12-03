السبت 03 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدينة بيت لحم تضئ شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد

شجرة الميلاد فى بيت
شجرة الميلاد فى بيت لحم

شهدت مدينة بيت لحم، مساء اليوم السبت، احتفالًا بإضاءة شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد، إيذانا بانطلاق احتفالات أعياد الميلاد.

وأعرب محافظ بيت لحم كامل حميد، عن تهاني الرئيس الفلسطيني محمود عباس لأبناء الشعب الفلسطيني بمناسبة بدء الاحتفالات بالأعياد المجيدة.

وقال حميد في تصريحات صحفي خلال الاحتفال "أحييكم باسم القيادة الفلسطينية التي تواجه كل يوم هذا الاحتلال الذي يقتل أبنائنا ويدنس مقدساتنا، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأشار حميد إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحارب القيادة الفلسطينية بسبب حملها رسالة المحبة والسلام التي انطلقت من بيت لحم وفلسطين.

وأكد حميد أن هذه الرسالة ستستمر ويستمر صمود الشعب الفلسطيني على هذه الأرض، حتى زوال هذا الاحتلال، وحتى يتحقق الحلم، حلم الشهداء والأسرى بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

رئيس بلدية بيت لحم: رسالة الميلاد هذا العام “روح الميلاد تجمعنا”

من جانبه، قال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا "من مدينة المهد انطلق فجر جديد، وبدأ التاريخ حاملاً معه روحًا جديدة هي روح المحبة والسلام والطمأنينة، ولكن هذه المدينة وكل فلسطين، لم تنعم بالسلام والأمان، وقد آنّ الأوان أكثر من أي وقت مضى لإنهاء معاناة شعبها الذي ولد وعاش على هذه الأرض منذ الأزل، بنى فيها حضارة وثقافة يعتز بها، يصونها ويحميها، ويؤكّد على وجوده فيها حتى الأبد".

وأضاف حنانيا أن رسالة الميلاد لهذا العام هي "روح الميلاد تجمعنا" أي روح الميلاد هي التي تجمع العالم وتقرب بين شعوبه، فبيت لحم التي تجمع العالم حول رسالتها لتعطي بيت لحم وفلسطين العدل الذي تستحقه، والسلام لأهلها.

وأوضح حنانيا أن بلدية بيت لحم تحتفل هذا العام بذكرى مرور مئة وخمسين عامًا على تأسيسها، كما تمر هذا العام مناسبة مهمة لمدينة بيت لحم وفلسطين، هي الذكرى العاشرة على إدراج مكان ولادة السيد المسيح كنيسة المهد ومسار الحجاج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، لافتاً إلى أنها وسيلة مهمة للحفاظ على الإرث العظيم لهذه المدينة.

بيت لحم اضاءه شجرة الميلاد كنيسة المهد اعياد الميلاد الرئيس الفلسطيني

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

خاص.. استقالة فى جهاز الزمالك بعد التعادل مع المصرى فى الدورى

ارتفاع عدد مصابى انفجار أسطوانة غاز بشارع فيصل لـ5 أشخاص

التحقيق مع مالك أتوبيس صدم 11 شخصًا فى عزبة النخل

الذهب يرتفع بنهاية التعاملات وعيار 21 يسجل 1600 جنيه

مصرع وإصابة 28 فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية- مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

د.أحمد الخميسى

إدوار الخراط.. أنت معنا

ماجد حبته

ديور أمام الأهرامات

مؤمن المحمدي

كفاية كفاية كفاية

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

كواليس اعتقال 3 فتيات إحداهما 6 سنوات فى الأراضى المحتلة

الاتحاد الأوروبى يدعو للتحقيق فى استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق الفلسطينيين