مدينة بيت لحم تضئ شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد

شهدت مدينة بيت لحم، مساء اليوم السبت، احتفالًا بإضاءة شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد، إيذانا بانطلاق احتفالات أعياد الميلاد.

وأعرب محافظ بيت لحم كامل حميد، عن تهاني الرئيس الفلسطيني محمود عباس لأبناء الشعب الفلسطيني بمناسبة بدء الاحتفالات بالأعياد المجيدة.

وقال حميد في تصريحات صحفي خلال الاحتفال "أحييكم باسم القيادة الفلسطينية التي تواجه كل يوم هذا الاحتلال الذي يقتل أبنائنا ويدنس مقدساتنا، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأشار حميد إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحارب القيادة الفلسطينية بسبب حملها رسالة المحبة والسلام التي انطلقت من بيت لحم وفلسطين.

وأكد حميد أن هذه الرسالة ستستمر ويستمر صمود الشعب الفلسطيني على هذه الأرض، حتى زوال هذا الاحتلال، وحتى يتحقق الحلم، حلم الشهداء والأسرى بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

رئيس بلدية بيت لحم: رسالة الميلاد هذا العام “روح الميلاد تجمعنا”

من جانبه، قال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا "من مدينة المهد انطلق فجر جديد، وبدأ التاريخ حاملاً معه روحًا جديدة هي روح المحبة والسلام والطمأنينة، ولكن هذه المدينة وكل فلسطين، لم تنعم بالسلام والأمان، وقد آنّ الأوان أكثر من أي وقت مضى لإنهاء معاناة شعبها الذي ولد وعاش على هذه الأرض منذ الأزل، بنى فيها حضارة وثقافة يعتز بها، يصونها ويحميها، ويؤكّد على وجوده فيها حتى الأبد".

وأضاف حنانيا أن رسالة الميلاد لهذا العام هي "روح الميلاد تجمعنا" أي روح الميلاد هي التي تجمع العالم وتقرب بين شعوبه، فبيت لحم التي تجمع العالم حول رسالتها لتعطي بيت لحم وفلسطين العدل الذي تستحقه، والسلام لأهلها.

وأوضح حنانيا أن بلدية بيت لحم تحتفل هذا العام بذكرى مرور مئة وخمسين عامًا على تأسيسها، كما تمر هذا العام مناسبة مهمة لمدينة بيت لحم وفلسطين، هي الذكرى العاشرة على إدراج مكان ولادة السيد المسيح كنيسة المهد ومسار الحجاج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، لافتاً إلى أنها وسيلة مهمة للحفاظ على الإرث العظيم لهذه المدينة.