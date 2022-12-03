السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أستاذ تمويل: توقعات بأن يصل الاقتصاد العالمى للركود منتصف 2023

الاقتصاد العالمي
الاقتصاد العالمي

قال أشرف فتحي، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، إن التقارير التي صدرت مؤخرًا من الاحتياطي الفيدرالي والبنك الدولي ذات نظرة تشاؤمية حول الركود الاقتصادي العالمي.

معنى الركود وأطول فترة ركود اقتصادي بالعالم

وأضاف خلال لقائه في برنامج "مال وأعمال"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الركود هو توقف النشاط وانخفاض متتالٍ للناتج المحلي الإجمالي لأي دولة لمدة 6 أشهر ولكن هناك دراسات تقول إنها من الممكن أن تمتد لتسعة أشهر.

وأشار إلى أن عام 1929، كان أطول ركود اقتصادي وهو ما سمي بالكساد الكبير نتيجة تعطل النشاط وزياد البطالة وعدم وجود مصانع تعمل بالطاقة القصوى، وفي 2008 و2009 حدث ركود نتيجة أزمة قطاع العقار والتكنولوجيا، وحاليًا يوجد ركود بسبب أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد أن هناك توقعات بأن يصل الاقتصاد العالمي للركود في منتصف عام 2023 وبالتالي يجب على كل دولة أن تأخذ الاحتياطات لمعالجة الأزمة وفقًا لتصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن كل دولة تكون لها تدابير مختلفة عن الأخرى، فأمريكا ترفع سعر الفائدة بصورة متشددة وصندوق النقد الدولي، من المتوقع أنه سيقلل الفائدة إلى 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل. 

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