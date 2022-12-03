السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الذهب يرتفع بنهاية التعاملات وعيار 21 يسجل 1600 جنيه

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات جديدة خلال نهاية تعاملات اليوم السبت، بعد أن سجل سعر عيار 21 نحو 1600 جنيه في سابقة الأولى في تاريخ تداولات الذهب في مصر.

وجاءت أسعار الذهب نهاية تعاملات اليوم كالآتي:

سعر عيار 18 سجل نحو 1371 جنيهًا.

سعر  عيار 21 سجل نحو 1600 جنيه.

سعر عيار 24 سجل نحو  1829 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب سجل نحو  12800 جنيه.

سعر أوقية الذهب 1811 دولار عالميًا.

وتماسكت العقود الآجلة للذهب عند مستوى 1,800 دولار على الرغم من تقرير الوظائف المرتفع في الولايات المتحدة في نوفمبر.

استقر سعر عقد فبراير القياسي لعقود الذهب الآجلة أمس الجمعة عند 1,809.60 دولار للأوقية في بورصة كومكس نيويورك، بانخفاض قدره 5.60 دولار، أو 0.3٪، وعلى الرغم من ذلك، فقد ارتفع هذا الأسبوع بنسبة 3.1٪.

ظل سعر الذهب الفوري، الذي يتابعه بعض المتداولين عن كثب أكثر من العقود الآجلة، أقل بقليل من مستوى 1,800 دولار، وتم تداوله عند 1,799.03 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 15:20 بالتوقيت الشرقي (20:20 بتوقيت جرينتش).

رئيس التحرير

وائل لطفي

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