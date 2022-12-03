السبت 03 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جهاز العبور: رفع كفاءة وزيادة المسطحات الخضراء وفقاً للتنمية المستدامة

الغيطي
الغيطي

أكد المهندس عبد  المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينه العبور بأهمية توجيهات الدولة لمواكبة التغيرات المناخية وفقاً للتنمية المستدامة ورؤية الدولة 2030، وأيضًا والدور الرائد لجهاز المدينة في تطوير ورفع كفاءة وتجميل كافة الميادين ومداخل ومخارج المدينة لإعطائها المظهر الحضاري والجمالي التي تستحقها عروس المدن ولرؤية بصرية أفضل السكان وزائري المدينة. 

نوه المهندس عبد الروؤف الغيطي استمرارًا للجهود المبذولة من الجهاز في ملف التطوير ورفع كفاءة الطرق وتقوية البنية الأساسية للمدينة للحفاظ على الواجهة الحضارية لعروس المدن. 

وأعلن رئيس جهاز تنمية مدينة العبور أنه تم الانتهاء من أعمال توسعة وتطوير وتجميل ورفع كفاءة مدخل الحي السادس من اتجاه الطريق الرئيسي للمدينة.

وأشار إلى أنه تم استحداث وتوسعة المسطحات الخضراء بالمدخل لزيادة الرقعة الزراعية ولتخفيف أعباء التلوث البيئي ولرؤية جمالية حيث تم توريد وزراعة عدد (2000 م٢ نجيلة عالية الجودة (5) نخيل ملوكي (2000) شتلة إيروبيس (1500) شتلة إيفوربيا (1000) دورنتا ليموني (1000) إلنتيرا جامبو (500) أكاليفيا حمراء (500) هيبيسكس بيضاء (30) شجرة ماهوجني (4) أشجار أكاسيا نيدوزا. 

وأضاف أنه تم استحداث ميدان بالمدخل لسهولة التحرك من وإلى المدخل وتم تجميله بالرسومات الديكورية، وحفاظًا على الممتلكات العامة والخاصة واستعدادًا لفصل الشتاء وللسيطرة وتلافي الآثار الناتجة عن مياه الأمطار والسيول المتوقعة وعدم تجمعها بالأماكن المنخفضة بالمنطقة وتم استحداث بلاعات أمطار وبلاعات مساعدة لاستيعاب كميات الأمطار خلال أوقات الذروة. 

وأردف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور أنه وفي إطار أعمال التطوير التي تمت بالمدخل تم استحداث أعمدة إنارة جديدة بالمدخل مزودة بكشافات ليد موفرة قدرة (105 وات) وأيضًا جاري استحداث وتركيب عامود (هاي ماست) بطول (12م) مزود بعدد(10) كشافات ليد بقدرة (200 وات) لرؤية بصرية أفضل ولسهولة تنقل المواطنين.
 

التلوث البيئي التغيرات المناخية الرقعة الزراعية الرءوف الغيطي تنمية المستدامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

خاص.. استقالة فى جهاز الزمالك بعد التعادل مع المصرى فى الدورى

مصرع وإصابة 28 فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية- مطروح

نقيب التمريض: نتابع واقعة الاعتداء بمستشفى قويسنا بالتعاون مع النقابة الفرعية

الجيش الجزائرى: انتصرنا على الإرهاب وتمكنا من تطوير تجربة فريدة فى مكافحته

وزير الصحة لـ«ممرضات قويسنا»: جئتكن للتحقيق فى الواقعة بنفسى.. ولا أحد فوق القانون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

د.أحمد الخميسى

إدوار الخراط.. أنت معنا

ماجد حبته

ديور أمام الأهرامات

مؤمن المحمدي

كفاية كفاية كفاية

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

الاتحاد الأوروبى يدعو للتحقيق فى استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق الفلسطينيين

قاضي قضاة فلسطين: الشعب الفلسطيني يواجه عصابة إرهابية وليس دولة احتلال فقط