جهاز العبور: رفع كفاءة وزيادة المسطحات الخضراء وفقاً للتنمية المستدامة

أكد المهندس عبد المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينه العبور بأهمية توجيهات الدولة لمواكبة التغيرات المناخية وفقاً للتنمية المستدامة ورؤية الدولة 2030، وأيضًا والدور الرائد لجهاز المدينة في تطوير ورفع كفاءة وتجميل كافة الميادين ومداخل ومخارج المدينة لإعطائها المظهر الحضاري والجمالي التي تستحقها عروس المدن ولرؤية بصرية أفضل السكان وزائري المدينة.

نوه المهندس عبد الروؤف الغيطي استمرارًا للجهود المبذولة من الجهاز في ملف التطوير ورفع كفاءة الطرق وتقوية البنية الأساسية للمدينة للحفاظ على الواجهة الحضارية لعروس المدن.

وأعلن رئيس جهاز تنمية مدينة العبور أنه تم الانتهاء من أعمال توسعة وتطوير وتجميل ورفع كفاءة مدخل الحي السادس من اتجاه الطريق الرئيسي للمدينة.

وأشار إلى أنه تم استحداث وتوسعة المسطحات الخضراء بالمدخل لزيادة الرقعة الزراعية ولتخفيف أعباء التلوث البيئي ولرؤية جمالية حيث تم توريد وزراعة عدد (2000 م٢ نجيلة عالية الجودة (5) نخيل ملوكي (2000) شتلة إيروبيس (1500) شتلة إيفوربيا (1000) دورنتا ليموني (1000) إلنتيرا جامبو (500) أكاليفيا حمراء (500) هيبيسكس بيضاء (30) شجرة ماهوجني (4) أشجار أكاسيا نيدوزا.

وأضاف أنه تم استحداث ميدان بالمدخل لسهولة التحرك من وإلى المدخل وتم تجميله بالرسومات الديكورية، وحفاظًا على الممتلكات العامة والخاصة واستعدادًا لفصل الشتاء وللسيطرة وتلافي الآثار الناتجة عن مياه الأمطار والسيول المتوقعة وعدم تجمعها بالأماكن المنخفضة بالمنطقة وتم استحداث بلاعات أمطار وبلاعات مساعدة لاستيعاب كميات الأمطار خلال أوقات الذروة.

وأردف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور أنه وفي إطار أعمال التطوير التي تمت بالمدخل تم استحداث أعمدة إنارة جديدة بالمدخل مزودة بكشافات ليد موفرة قدرة (105 وات) وأيضًا جاري استحداث وتركيب عامود (هاي ماست) بطول (12م) مزود بعدد(10) كشافات ليد بقدرة (200 وات) لرؤية بصرية أفضل ولسهولة تنقل المواطنين.

