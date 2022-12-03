«مطر» يدعو تحالف الأحزاب بتعريف المواطنين بالحوار الوطنى

ثمّن النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جهود تحالف الأحزاب المصرية التي يبذلها بشأن محاور الحوار الوطني وخاصة المحور الاقتصادي.

وقال مطر خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية المنعقد الآن بمقر حزب إرادة جيل لمناقشة المحاور الاقتصادي إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى يستهدف المواطن المصري.

ودعا أن تنزل جميع الأحزاب المصرية إلى الشارع المصري، قائلًا: "أشرف أنني أنتمي لكيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولذلك نحن في التنسيقية نزلنا للشارع لتعريف المواطن المصري بمحاور الحوار الوطني لإيمانا الكامل أن الحوار الوطني في الأساس يستهدف المواطن المصري".

وأكد في نهاية كلمته دعمه الكامل للرئيس السيسى، والجيش المصري والشرطة على جهودهم القوية لبث الأمن والأمان، مضيفًا: "نحن كشباب مصري نقف فى ظهر الدولة المصرية".



من جانبه، عقب أبوالعطا رئيس حزب المصريين على كلمة «مطر»: نحن فخورون بك وبتحركات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكد أن أحزاب التحالف قامت بزيارات للمصانع والشركات من أجل رصد جميع مشكلات الاقتصاد ووضع حلول لها.

فيما قال إن تحالف الأحزاب المصرية شارك في كل محاور الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع قيادات الأحزاب وتم الاتفاق على أهم المحاور الاقتصادية، فالمحور الاقتصادي أساس الاستقرار السياسي والأمني.

جاء ذلك فى كلمته مع انطلاق فعاليات اجتماع التحالف الوطني للأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا بمقر حزب إرادة جيل لمناقشة المحور الاقتصادي كأحد محاور الحوار الوطنى.



وأوضح أن الدولة المصرية اهتمت بالاقتصاد والزراعة والتصدير، فالتحالف جمع وجهات نظر الـ٤٢ حزبًا فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، لا سيما انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار نتيجة الأزمات الاقتصادية، حيث الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا.