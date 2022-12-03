الجندى: شيخ الأزهر يقود حملة لحماية المرأة ووضع الأمور فى نصابها

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر دائمًا وأبدا يثير إعجابك في صمته وكلامه وشخصيته ومنطقه، وهدوئه وقلبه الكبير.

تصريحات شيخ الأزهر عن ضرب المرأة

وأشاد، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "DMC"، بتصريحات شيخ عن ضرب الزوجات والتي قال فيها: "أتمنى أن أعيش حتى أرى تشريعات رادعة تجرم ضرب الزوجة"، مؤكدًا أن النبي لم يضرب زوجاته ولا مرة في حياته.

وأكد "الجندي"، أنه سبق وقال في تصريحاته إنه لا يوجد ضرب للنساء في الشرع، بدليل قوله تعالى "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ"، وأن الضرب لم يكن بمعنى الضرب ولكن بمعنى المباعدة والتغطية، والبيان والتوضيح، وكذلك جاء بمعنى الذبح، والتداخل، والصفح، والنوع، وتساءل لماذا بعض المفسرين فسروا الضرب على معنى الإيذاء البدني؟، مشيرًا إلى أن نشوز المرأة لم يقع في الآية فكيف يتم ضربها على فعل لم يحدث.

وتابع، شيخ الأزهر حسم الأمر في ضرب الزوجة، بقوله و"أضربوهن" ليس أمرًا بالضرب والأصل في الإسلام الزوجة واحدة، ويجوز للمرأة أن تطلب الطلاق في حال لم تقبل الحياة مع أخرى والعنف مع المراة أو إهانتها فهم ناقص وحرام شرعًا وبيت الطاعة لا وجود له في الإسلام والتحرش جريمة لا يجوز تبريرها.

واختتم كلامه بقوله: "شيخ الأزهر، يقود حملة لحماية المرأة ووضع الأمور في نصابها".