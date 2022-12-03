السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«اليونسكو» تضيف النسيج اليدوي على قوائم التراث الثقافي غير المادي

النسيج اليدوي
النسيج اليدوي

أضافت منظمة اليونسكو للتراث، النسيج اليدوي في صعيد مصر، على قوائم التراث الثقافي غير المادي بالمنظمة مؤخراً، وذلك من خلال الملف الذي تقدمت به اللجنة المصرية.

وتحظى مهنة النسيج في الصعيد بشهرة كبيرة، حيث مارسها الأهالي منذ العصور الفرعونية حتى وقتنا الحالي، وهي تتمركز في العديد من محافظات الصعيد بأنواع وأشكال مختلفة، منها على سبيل المثال النسيج الأخميمي في سوهاج، والفركة في نقادة بقنا، والكليم العدوي بأسيوط.

وكنت اللجنة الدولية الحكومية للتراث الثقافي غير المادي باليونسكو، قد أعلنت عن نجاح مصر في تسجيل ملف الاحتفالات المرتبطة بـ"العائلة المقدسة" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، ويعرض الملف لمجموعة الاحتفالات التي تتم الآن على مسار رحلة العائلة المقدسة خاصة احتفالية مولد السيدة العذراء وعيد دخول العائلة المقدسة مصر. 

وقدمت مصر الملف في فبراير 2021، وتم تقديمه للتحكيم في اجتماع اليونسكو الذي عُقد بالرباط، ووافقت عليه 21 دولة من 24 دولة أعضاء في اللجنة.

وفور الإعلان عن نجاح الملف هنأت الوفود العالمية الوفد المصري بنجاح قبول الملف. 

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي يعتبر رسالة سلام ومحبة وأمن من الأرض التي احتضنت العائلة المقدسة، وأعادت إحياء مسارها وحافظت عبر مئات السنين على الاحتفاء برحلتها إلى مصر في الوقت الذي يشهد العالم صراعات على العقيدة، مشيرة إلى أن تلك الرسالة التي أكدت عليها مصر خلال كلمتها في اجتماعات لجنة صون التراث الثقافي غير المادي باليونسكو اليوم في الرباط.

وأضافت: حتى سنوات قليلة ماضية لم يكن لدى مصر سوى عنصر واحد مسجل بقوائم اليونيسكو للتراث غير المادي، وبتسجيل العنصر الأخير أصبحت لدى مصر سبع عناصر مسجلة هي السيرة الهلالية والتحطيب والممارسات المرتبطة بالنخلة وفنون الخط العربي والنسيج اليدوي في صعيد مصر والأراجوز وأخيرًا الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة.

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