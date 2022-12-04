أخلاقنا الجميلة.. نصائح لتعليم طفلك عدم التنصت على الغير

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مبادرة تحت عنوان "أخلاقنا الجميلة" تحث على كل الخصال الحسنة، وتحث المجتمع من خلالها على التحلي بهذه الأخلاق، وعملا بهذه المبادرة، نقدم لكم نصائح لتعليم الأطفال عدم التنصت على الغير، حسبما عرضها موقع Parents.

الأطفال هم ببغاوات صغيرة، هذه مجرد حقيقة الأبوة والأمومة، في السنوات القليلة الأولى من الطفولة، ويمكن أن تكون الحقيقة مضحكة مثل عندما يخطئ الأطفال في نطق كلمات وعبارات جديدة أو يكررون أجزاء معينة من المحادثات الخاصة في لحظات غير مريحة بشكل مضحك، ولكن عندما يبدأ الأطفال في التنصت وجمع تفاصيل المحادثات الجادة غير المخصصة لآذانهم، عندها يمكن أن تشعر الأبوة بالتحدي بشكل خاص.

لحسن الحظ، إنه جزء متوقع من الطفولة، مما يعني أن التنصت، في الغالب أمر طبيعي، لكن الخبراء يشرحون لماذا يفعل الأطفال ذلك، وكيف يجعلهم يتوقفون عن الاستماع عندما لا يفعلون ذلك.

لماذا يتنصت الأطفال؟

تقول سامانثا رودمان، أخصائية نفسية إكلينيكية، إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه الأطفال إلى سن المراهقة، يكونون مفتونين بكون البالغين بينما لا يزالون يشاركون على قدم المساواة في عالم أطفالهم، إنهم يحاولون معرفة كيفية عمل البالغين ويمكن أن يشمل ذلك جميع الجوانب الصعبة لكيفية حديثنا وما نشاركه.

لهذا السبب بالنسبة للعديد من الأطفال، وخاصة في سن المراهقة، قد يكون التنصت مجرد علامة على محاولة معرفة ما يعنيه كونك بالغًا.

كيفية منع الأطفال من التنصت

على الرغم من أن الأطفال فضوليون بشكل طبيعي، فإن هذا لا يعني أنه من المناسب دائمًا لهم الاستماع إلى ما يقوله آباؤهم، فالمحادثات غير المناسبة للعمر قد تسبب القلق لدى الأطفال.

عندما يبدأ الأطفال في إدخال أنفسهم في المحادثات، ولكن بشكل غير لائق، يجب أن يشعر الآباء بالقدرة على إعادة التوجيه، ويمكنك إخبارهم بأنك تستحق خصوصيتك كما هي، وتقول الدكتور رودمان، أخبرهم أن بإمكانهم القدوم إليك إذا كانت لديهم أسئلة حول الموضوعات، لكن أوضح أن “كل شخص يستحق الخصوصية وأن يكون قادرًا على إجراء محادثة حميمة مع صديق أو شريك”.

لا تشعر بالسوء حيال وضع بعض القواعد الأساسية عندما تستحق خصوصيتك أيضًا، كما يقول الخبراء، على سبيل المثال، يمكنك إخبار الأطفال بأنه لا ينبغي عليهم الاستماع إلى محادثاتك عندما يكون باب غرفة نومك مغلقًا.

من المقبول أيضًا توضيح حاجتك إلى الخصوصية، عندما يكون هناك غالبًا وقت أقل بمفردك ومساحة أكبر للتنصت سواء كان الأطفال يقصدون ذلك أم لا، لا تخف من الذهاب إلى غرفة مغلقة للتحدث مع شريكك، حتى عندما يكون الأطفال مستيقظين،وتقول الدكتور رودمان: “أنت بحاجة إلى علاقة خاصة للبالغين ؛ هذا أمر طبيعي وطبيعي”.

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يمكن أن يكون التنصت لحظة تعليمية

ضع في اعتبارك أن التواصل المفتوح يمكن أن يزيل الكثير من سوء الفهم، فاطرح أسئلة على أطفالك لفهم ما يبحثون عنه أو يأملون في سماعه عندما يتنصتون، فهذا ضروري بشكل خاص أثناء الوباء عندما يصبح بعض الأطفال أكثر حرصًا على الاستماع بسبب قلقهم.

يقول الدكتور ليندساي وايزنر، أخصائي علم النفس الإكلينيكي: "في الوقت الحالي، يحاول المراهقون، جنبًا إلى جنب مع بقيتنا، معرفة ما يجري، وما هو آمن، وكيفية البقاء، وكيفية الازدهار"، في لونغ آيلاند، نيويورك، ومؤلف كتاب عشر خطوات للعثور على السعادة: "دليل للرضا الدائم. أذكى شيء يجب القيام به هو جمع المعلومات".

ودائمًا ما تجد طريقة للإجابة على أسئلة طفلك عندما يأتون إليك حول موضوع ما، سواء سمعوه من خلال التنصت أم لا، ويقول الدكتور وايزنر: "شخصيًا، وغالبًا على المستوى المهني، وجدت أنه عندما يسأل طفل، أو مراهق، أو مراهق السؤال، يكونون مستعدين للإجابة".

يمكن أن تؤدي مثل هذه المحادثات إلى تفاعل صحي مع أطفالك، فيقول الدكتور وايزنر: حتى لو كان بإمكان الوالدين أو يجب عليهم منع التنصت تمامًا بناءً على أشياء لم تكن مناسبة للأطفال، فمن المرجح جدًا أن يسمع الأطفال أشياء من الأطفال الآخرين، ومن الأفضل أن يسمعوا ذلك مني، فالطفل المتنصت يعطي الوالدين فرصة للشرح بطريقة مناسبة للعمر، خاصة وأننا في جائحة وأن الخصوصية أصبحت شيئًا من الماضي.

في المرة القادمة التي تلتقط فيها أطفالك يسجلون في المحادثات، خذ نفسًا عميقًا واعلم أن هذا رد نموذجي عندما يتعلمون عن العالم من حولهم، ولكن لا حرج في إخبارهم عندما يكون من غير المناسب لهم الاستماع إلى محادثاتك.