السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة طنطا تعقد ورش عمل لتأهيل الإداريين للتعامل مع ذوي الهمم

جامعة طنطا
جامعة طنطا

عقدت المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة طنطا مجموعة من ورش العمل التدريبية للعاملين بإدارات الكليات والحلقات النقاشية التوعوية عن الطلاب ذوي الهمم بعدد من كليات الجامعة، والتي اختتمت اليوم بحضور الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لورشة عمل للإداريين بكلية الهندسة عن كيفية تحقيق المساواة والعدالة في الحصول على الخدمات وإتاحة الفرص والحقوق المكفولة للآخرين والوصول لمؤسسات تعليمية دامجة.

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وصرّح الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، بأن الجامعة تسخر كافة إمكاناتها لدعم طلابها من ذوي الهمم وتحقيق الدمج التعليمي والمؤسسي والخدمي لهم مع المجتمع المحيط، علاوةً على نشر الوعي لتحقيق العدالة والمساواة والاتاحة للطلاب ذوي الهمم، موضحًا أن دعم ذوى الهمم يأتي ضمن المحاور الرئيسة للتطوير بخطة الجامعة في المحور التاسع "مبادرة قادرون باختلاف ورعاية ذوى الهمم"، مشيدًا بالفعاليات التي تقيمها المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة لدعم الطلاب ذوي الهمم.

من جانبه، أضاف الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة وضعت تحقيق الاتاحة والتمكين للطلاب ذوي الهمم بكافة فئاتهم ضمن أولويات خطتها الاستراتيجية مؤكدًا أن المدن الجامعية والكليات تقدم أشكال الدعم في كافة الأنشطة التعليمية والطلابية لطلاب الجامعة من ذوي الهمم، إيمانًا بالطاقات الكامنة لديهم، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على تطور مركز خاص للطلاب من ذوى الهمم، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة لهم ودمجهم في المجتمع.

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وأوضح الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال مشاركته اليوم بورشة عمل بعنوان "تحقيق المساواة لذوي الهمم" موجهة للعاملين بكلية الهندسة"، أن استهداف العاملين والإداريين وأعضاء هيئة التدريس بورش العمل التوعوية يعتبر نواة لتكوين مؤسسات تعليمية دامجة بفرق عمل مؤهلة ومدربة تمتلك الوعي والأدوات اللازمة لتحقيق الحماية الاجتماعية لذوي الهمم من أبناء الجامعة، مؤكدًا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم ورش عمل مماثلة بكليات الجامعة لتعميم الفائدة على مستوى كليات وقطاعات الجامعة.

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جدير بالذكر أن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم شهدت على مدار أسبوعين العديد من الفعاليات، حيث نظمت المراكز الجامعية للتطوير المهني ورشة عمل بكلية التجارة دامجة للطلاب ذوي الهمم لتنمية مهاراتهم للالتحاق بسوق العمل، كما تم تنظيم ندوة بحضور عدد من الطلاب ذوي الهمم بكلية التربية النوعية بعنوان "مدخلك للعمل الحر".

جامعة طنطا تعقد ورش عمل لتأهيل الاداريين للتعامل مع الطلاب ذوي الاعاقة الانشطة التعليمية الحصول على الخدمات الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الطلاب ذوي الهمم المراكز الجامعية للتطوير المهني خدمة المجتمع وتنمية البيئة المراكز الجامعية رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

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