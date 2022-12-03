المسرح الكبير يرفع لافتة «كامل العدد» فى حفل إيناس عبدالدايم بالأوبرا

انتهت عازفة الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبدالدايم، من كل الاستعدادات والبروفات الخاصة، بحفلها المقرر إقامته مساء اليوم السبت، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن سلسلة أعظم السيمفونيات بقيادة المايسترو هشام جبر.

يمثل الحفل، عودة "عبد الدايم" إلى الساحة الفنية، إذ تجري حوارًا إبداعيًا مع عازف الفلوت الفنلندى سامى جونين، برفقة أوركسترا القاهرة السيمفوني.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، وتؤدي إيناس وسامي كونشيرتو بعنوان ثنائي الفلوت والأوركسترا لـ دوبلر، كما يعزف الأوركسترا السيمفونية الخامسة لـ مالر.

ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة "كامل العدد"، خاصة وأنه نفدت نسبة كبيرة من تذاكره فور طرحها على الموقع الإلكترونى الخاص بدار الأوبرا المصرية.