افتتاح مكتب للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى كفر الشيخ

افتتح اللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمحاسب حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، مكتب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمقر الغرفة بكفرالشيخ، بعمارة الزاوي، عقب توقيع البروتوكول بين غرفة كفر الشيخ والهيئة لتشغيل ثاني مكتب للهيئة على الغرف التجارية والمحافظات.

جاء ذلك بحضور علاء عبدالواحد، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات، و نادر علي، رئيس الإدارة المركزية للتسجيلات التجارية، وإيهاب البنا، مدير عام الرقابة علي التسجيلات التجارية، وأنس عبدالنبي، مدير إدارة الدعم الفني، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، حمادة يسري، وعلاء نبيه، وحاتم أبو شهبة، والسيد عبيد، رشدى مفتاح، ورؤساء الشعب، أشرف صحصاح رئيس شعبة السياحة، والدكتور محمد كمال عبدالحافظ، رئيس شعبة الصيادلة، والدكتورة مها الحوشي، رئيس لجنة سيدات الأعمال، ووليد السيد الرفاعي، رئيس شعبة المخابز، وهاني فكري الغريب، رئيس شعبة المشغولات الذهبية، وعلاء صالح، عضو شعبة الاستيراد والتصدير بالغرفة.

وأكد اللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الدولة تعمل جاهدة لتوفير كل الخدمات للمصدرين والمستوردين، ونظرًا لتوفير الغرفة التجارية بكفر الشيخ للمقر، والتعاون المثمر تم افتتاح مكتب الهيئة بالمحافظة، لخدمة المصدرين والمستوردين ليس في محافظة كفر الشيخ فقط ولكن في محافظات الدلتا والجمهورية، وتوفير الوقت والجهد بدلًا من التوجه للموانئ سواء بالإسكندرية أو بورسعيد أو دمياط، السويس والقاهرة، وتم توفير هيئة المكتب من أبناء المحافظة، لتقديم كل الخدمات للمصدرين والمستوردين.

وقال المحاسب حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن افتتاح مكتب الهيئة يأتي استكمالًا لرسالة الغرفة التجارية للعمل بنظام الشباك الواحد لخدمة التجار والمستثمرين، مؤكدً أن المكتب يقوم باستخراج البطاقة الخاصة بـ المستوردين والمصدرين، بالإضافة إلى أنه يخدم محافظات الوجه البحري والدلتا وكل الجمهورية، مشيرًا إلى أن جميع خدمات المكتب تتم في إطار التحول الرقمي وجميع الخدمات يجري تسليمها خلال 60 دقيقة.

وأوضح عبدالغفار، أن خدمات المكتب متنوعة منها إصدار سجل مصدرين جديد وسجل مستوردين جديد وتقديم المشورة الفنية، وإصدار قيد مصدرين جديد، وقيد مصدر الفرد، وقيد الشركات بأنواعها في سجل المصدرين، وقيد الهيئات العامة، وشركات القطاع العام والأعمال العام في سجل المصدرين، وقيد الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة من خلال توفير كل الإجراءات اللازمة يضاف إلي ذلك الاستثمار العقاري والسمسرة العقارية لذلك في شباك واحد للتيسير على المتعاملين مع الغرفة.

وقال عبدالغفار، إن غرفة كفرالشيخ هي الغرفة الثانية على مستوى الجمهورية تطبق هذه الخدمة بعد غرفة القليوبية، ويكون عوضًا عن ذهاب تجار كفر الشيخ إلى الموانئ المصرية وإلى مكتب الهيئة بالقاهرة لاستخراجها الذي يهدف إلى دعم التجارة الداخلية والخارجية بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف عبدالغفار أن هناك مزيدًا من الخدمات سوف تقدم لمنتسبي غرفة كفر الشيخ مع افتتاح المقر الجديد للغرفة (بيت تجار كفر الشيخ) بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات وهناك الكثير من الأفكار التي تجري دراستها للتنفيذ على أرض الواقع.