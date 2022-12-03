تنفيذ 8868 مشروع في 6 مراكز ضمن «حياة كريمة» في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن المحافظة تٌولي اهتماماً بالغاً لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، بالقرى المستهدفة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، حيث يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 8868 مشروع في شتى القطاعات بـ6 مراكز بالمرحلة الأولى (دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون) بإجمالي 42قرية رئيسية و238 وحدة قروية و3967 تابع، بلغت المساحة المستهدفة 4569 كم ويستفيد منها 3.5 مليون نسمة وتضمنت 1498 مشروع الشعبة الهندسية 1432 مشروع خطط استثمارية عبارة عن (29 مدرسة - 1142 هيئات ومديريات) وكذا تأهيل 5929 منزل ومجمعات سكن كريم، مشيرة إلى أن الوحدة التنظيمية تقوم بمتابعة مبادرة «حياة كريمة» والمكتب التنفيذي للمبادرة بمحافظة البحيرة بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المبادرة ومنها إنشاء بمركز أبو المطامير، وحدة إطفاء أبو العطا، وخطوط الطرد بأبوبكر الصديق، ومدرسة فوزى الأنور بقرية العزيمة، ومحطة معالجة أحمد شوقى، والمجمع الزراعى بالنجيلى، ومحطة الصرف الصحي و نقطة الإسعاف ومركز شباب النجيلى، ومراكز شباب ال21 - العزيمة - الظافر.

وبمركز دمنهور ووحدات طب الأسرة (نديبة - حفص - سليمان عبادة)، والمجمع الطبي بزاوية غزال، ووحدة طب الأسرة بقرية بنى موسى،و المركز الطبى بسنهور.