السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نجل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة: والدى صحته فى تحسن مستمر

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

عاد الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة للظهور من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال صفحة حفيدته سارة صبري، في فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية.

وبحث الكثير من جمهور الفنان عبدالرحمن أبوزهرة عن تطورات حالته الصحية، خاصًة أنه الفترة الماضية تدهورت حالته الصحية، واستمر تواجده داخل أحد المستشفيات للعلاج.

وقال الموسيقار أحمد عبدالرحمن، نجل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن حالة والده الصحية في تحسن مستمر، متابعًا: "الحمد لله والدي صحته بخير، وبشكر كل الناس التي تحاول الاطمئنان عليه بشكل مستمر، ووالدي بدأ يخرج ويقابل الناس من جديد".

مراحل من حياة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة

الفنان عبدالرحمن أبوزهرة اسمه بالكامل عبدالرحمن عبدالرحمن محمود أبوزهرة، من مواليد محافظة دمياط عام 1934، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958، وعمل موظفًا في وزارة الحربية، ثم عُين ممثلًا في المسرح القومي عام 1959.

أول عمل مسرحي له كان مسرحية «عودة الشباب» لتوفيق الحكيم، وله عدة أعمال أخرى في المسرح منها «أقوى من الزمن، قريب وغريب».

لمع تليفزيونيًا بشدة، ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها «الملك فاروق، من أطلق الرصاص على هند علام، العميل 1001، سمارة، جحا المصري».

وعلى صعيد السينما شارك في عشرات الأفلام منها «الجزيرة، حب البنات، بئر الحرمان، الحاسة السابعة»، كما قام بالأداء الصوتي لبعض أفلام الرسوم المتحركة كفيلم «علاء الدين» بجزءيه عامي 1992 و1994، ودور الأسد «سكار» في فيلم «الأسد الملك» من إنتاج ديزني عام 1994 النسخة العربية.

إحدى المستشفيات السوشيال ميديا الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة الفنان عبد الرحمن ابو زهرة

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