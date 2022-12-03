وفاة طفل وإصابة شقيقته بعد سقوط مصعد بهما فى الوراق

لقي طفل مصرعه وأصيبت شقيقته بسبب سقوط مصعد عقار في الوراق، وتم نقل المتوفى والمصابة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بسقوط مصعد بأشخاص في منطقة الوراق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والإنقاذ البري إلى المكان، وتبين من خلال الفحص سقوط أسانسير بطفل، 10 سنوات، ما تسبب في مصرعه، وأثناء محاولة شقيقته، 12 عاما، إنقاذه أصيبت بكسر في الذراع اليمنى، وبسؤال والدهما أقر بما جاء بالفحص ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتم نقلهما إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.