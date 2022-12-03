السبت 03 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الإنتاج الحربى: حريصون على المشاركة فى مشروعات التنمية الخضراء

أتوبيسات الإنتاج
أتوبيسات الإنتاج الحربى

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة حريصة كل الحرص على تنفيذ مختلف المشروعات التي تسهم في دعم توجهات الدولة، وعلى رأسها تلك المشروعات الخاصة بمواجهة تغير المناخ، مؤكداً أن الدولة المصرية معنية بملف الحفاظ على البيئة عبر تحقيق التنمية المستدامة بالمشروعات الخضراء، ومنها إنتاج الأتوبيسات الكهربائية، مضيفاً أن الوزارة في هذا الصدد قامت بالتعاون- من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات- مع أحد كيانات القطاع الخاص الوطنية وهي شركة صناعة وسائل النقل "MCV " لإنتاج الأتوبيس الكهربائي "SETIBUS" بنسبة تصنيع محلى تصل إلى 60%، لافتاً إلى أنه تمت المشاركة بعدد (110) أتوبيسات كهربائية خلال استضافة مصر الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 27" الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضي ولاقى نجاحاً كبيراً ومتميزاً، حيث تمت الاستعانة بهذه الأتوبيسات الكهربائية لانتقالات السادة الضيوف والمشاركين بالمؤتمر وأثبتت كفاءة عالية أثناء ظروف التشغيل.

وأوضح الوزير أن الوزارة ستقوم من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) بتوريد عدد (100) أتوبيس يعمل بالكهرباء MCV  طراز C120E.V) SETIBUS) لصالح "شركة الاتحاد العربي للنقل البرى والسياحة"، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل طبقاً للمواصفات الفنية والبرنامج الزمني المحدد، كما سيتم تزويد هذه الأتوبيسات بأجهزة إطفاء ذاتى للمحرك.

 وأضاف صلاح أن هذا التعاون يأتى فى إطار استراتيجية وزارة الدولة للإنتاج الحربى للمشاركة فى تنفيذ خدمة نقل المواطين بأسلوب حضاري صديق للبيئة على الطريق الدائرى ضمن مشروع (B.R.T)، ويأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعات النقل في مصر، ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة، مشدداً على أن هذا التعاون المشترك يمثل تعزيزا لنتائج قمة تغير المناخ، كما يمثل أحد الجهود التى تبذلها الدولة للمحافظة على البيئة ومكافحة أسباب التلوث وتنفيذ سياسة الدولة بالاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية وذلك باستخدام الطاقة الكهربائية كوقود للسيارات بديلاً عن البنزين والسولار مما يؤثر تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد القومى للبلاد ويعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد، فضلا عن خفض نسبة الانبعاثات البيئية الضارة الناتجة عن استخدام الوقود.

 

وزارة الدولة للإنتاج الحربي COP27 SETIBUS الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة التنمية المستدامة القطاع الخاص المهندس محمد صلاح الدين وسائل النقل MCV

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

وزير الصحة لـ«ممرضات قويسنا»: جئتكن للتحقيق فى الواقعة بنفسى.. ولا أحد فوق القانون

مصرع وإصابة 28 فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية- مطروح

«الطاهرة البريئة».. مقطع صوتى يكشف لحظة مقتل فتاة بورسعيد

إصابة 10 أطفال إثر انقلاب أتوبيس رحلات بالفيوم

رئيس مياه بنى سويف تبحث آلية الاستفادة من مشروع الغابة الشجرية ببياض العرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يدعو للتحقيق فى استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق الفلسطينيين

قاضي قضاة فلسطين: الشعب الفلسطيني يواجه عصابة إرهابية وليس دولة احتلال فقط

«ما بعد العودة».. تحديات صعبة تواجه حكومة نتنياهو المقبلة