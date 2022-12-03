وزير الإنتاج الحربى: حريصون على المشاركة فى مشروعات التنمية الخضراء

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة حريصة كل الحرص على تنفيذ مختلف المشروعات التي تسهم في دعم توجهات الدولة، وعلى رأسها تلك المشروعات الخاصة بمواجهة تغير المناخ، مؤكداً أن الدولة المصرية معنية بملف الحفاظ على البيئة عبر تحقيق التنمية المستدامة بالمشروعات الخضراء، ومنها إنتاج الأتوبيسات الكهربائية، مضيفاً أن الوزارة في هذا الصدد قامت بالتعاون- من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات- مع أحد كيانات القطاع الخاص الوطنية وهي شركة صناعة وسائل النقل "MCV " لإنتاج الأتوبيس الكهربائي "SETIBUS" بنسبة تصنيع محلى تصل إلى 60%، لافتاً إلى أنه تمت المشاركة بعدد (110) أتوبيسات كهربائية خلال استضافة مصر الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 27" الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضي ولاقى نجاحاً كبيراً ومتميزاً، حيث تمت الاستعانة بهذه الأتوبيسات الكهربائية لانتقالات السادة الضيوف والمشاركين بالمؤتمر وأثبتت كفاءة عالية أثناء ظروف التشغيل.

وأوضح الوزير أن الوزارة ستقوم من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) بتوريد عدد (100) أتوبيس يعمل بالكهرباء MCV طراز C120E.V) SETIBUS) لصالح "شركة الاتحاد العربي للنقل البرى والسياحة"، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل طبقاً للمواصفات الفنية والبرنامج الزمني المحدد، كما سيتم تزويد هذه الأتوبيسات بأجهزة إطفاء ذاتى للمحرك.

وأضاف صلاح أن هذا التعاون يأتى فى إطار استراتيجية وزارة الدولة للإنتاج الحربى للمشاركة فى تنفيذ خدمة نقل المواطين بأسلوب حضاري صديق للبيئة على الطريق الدائرى ضمن مشروع (B.R.T)، ويأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعات النقل في مصر، ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة، مشدداً على أن هذا التعاون المشترك يمثل تعزيزا لنتائج قمة تغير المناخ، كما يمثل أحد الجهود التى تبذلها الدولة للمحافظة على البيئة ومكافحة أسباب التلوث وتنفيذ سياسة الدولة بالاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية وذلك باستخدام الطاقة الكهربائية كوقود للسيارات بديلاً عن البنزين والسولار مما يؤثر تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد القومى للبلاد ويعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد، فضلا عن خفض نسبة الانبعاثات البيئية الضارة الناتجة عن استخدام الوقود.