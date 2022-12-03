السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق كابل كهرباء فى مسجد بالوراق دون إصابات

حريق كابل كهرباء
حريق كابل كهرباء

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب في كابل كهرباء داخل مسجد بشارع كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة الوراق، دون إصابات.

 البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مسجد الصحابة بشارع كورنيش النيل في الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتبين من خلال التحريات الأولية أن الحريق نشب بكابل كهرباء نتيجة ماس، ولا شبهة جنائية في الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

رجال الحماية المدنية الجيزة كابل كهرباء داخل مسجد كورنيش النيل قسم شرطة الوراق

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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