إخماد حريق كابل كهرباء فى مسجد بالوراق دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب في كابل كهرباء داخل مسجد بشارع كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة الوراق، دون إصابات.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مسجد الصحابة بشارع كورنيش النيل في الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتبين من خلال التحريات الأولية أن الحريق نشب بكابل كهرباء نتيجة ماس، ولا شبهة جنائية في الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.