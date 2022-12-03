طبيب البرازيل يكشف موقف نيمار من المشاركة أمام كوريا الجنوبية بمونديال 2022

لا تزال الشكوك تحوم حول إصابة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وتعرّض لها أمام صربيا في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وكان نيمار قد تعرّض للإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام صربيا، والتي انتهت بفوز البرازيل بهدفين دون رد، في المباراة الافتتاحية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

موقف نيمار من المشاركة أمام كوريا الجنوبية بمونديال 2022

وقال رودريجو لاسمار، طبيب منتخب البرازيل، في تصريحات صحفية: "فيما يتعلق بنيمار وأليكس ساندرو، نعتقد أن لدينا متسعًا من الوقت، وهناك إمكانية لمشاركتهما".

وكان أليكس ساندرو قد تعرّض لإصابة في الفخذ، خلال مشاركته في مباراة منتخب البرازيل أمام سويسرا في دور المجموعات بكأس العالم 2022.

وأوضح: "سينتقل الثنائي نيمار وساندرو إلى الملعب، وسيتم تقييم الحالة الصحية لهما خلال الأيام القليلة المقبلة، لمعرفة ما إذا كانا قادرين على مواجهة الكوريين".

وأضاف: "دعونا ننتظر لمعرفة وضعهما، سنرى مدى استجابتهما لهذا الأسلوب الجديد، بناءً على ذلك سنستدعيهما للفريق أمام كوريا الجنوبية".

وعن إصابة أليكس تيليس، قال لاسمار: "لقد تعرّض لضربة في ركبته اليمنى أثناء المباراة، لذلك تم استبداله، وبدأنا العلاج خلال اللقاء".

وتابع: "أليكس تيليس سيخضع سيخضع لتصوير بالرنين المغناطيسي، غدًا، لمعرفة مدى خطورة الإصابة".

وأكمل: "أما جابرييل خيسوس اشتكى أيضًا من ألم في ركبته اليمنى بعد المباراة وكإجراء احترازي سيخضع لفحص".

موعد مباراة منتخب البرازيل المقبلة في كأس العالم 2022

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره منتخب كوريا الجنوبية، يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وكان منتخب البرازيل قد تأهل لمنافسات دور ثمن النهائي من كأس العالم 2022، كمتصدر للمجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، بعدما حقق انتصارين وتلقى هزيمة واحدة.

بينما تأهل منتخب كوريا الجنوبية لدور الـ16 من كأس العالم 2022، كوصيف للمجموعة الثامنة، برصيد 4 نقاط، بعدما حقق انتصارًا وحيدًا ومثله تعادل وكذلك هزيمة.