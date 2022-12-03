رابط الاستعلام عن حالة الطلب الإعلان العاشر 2023 حيث تقدم العديد من الأشخاص على مشروع الوحدات السكنية الإعلان العاشر الذي أعلن عن دعمه صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يشمل 220 ألف وحدة، وبالتزامن مع الإعلان عن مشروع الوحدات السكنية، والتي تشمل المواطنين من معدومى الدخل الذى يطرح لهم وحدات بالإيجار و محدودى ومتوسطى وفوق متوسطي الدخل التي تحصل على شقق تمليك ازداد البحث عن بمحرك "جوجل" الشهير.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور الاستعلام عن حالة الطلب الإعلان العاشر للوحدات الاسكان الاجتماعي:

خطوات الاستعلام عن حالة الطلب الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 2023

ـ يتم الدخول لمتابعة طلب استعلام صندوق التمويل العقاري من خلال الرقم القومي بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي بالضغط هنـــا.

-ثم يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن حالة الطلب الخاص بالحصول على وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان والضغط على "استعلام عن حالة الطلب".

-ويليه خطوة ظهور البيانات التي يجب إدخالها، حتى يستطيع الراغب في الاستعلام بإدخال الرقم القومي الخاص بمقدم طلب الحصول على الشقة.

-إدخال كلمة السر الخاصة بحساب مقدم الطلب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، والذي قام بإنشائه عند التقديم على طلب الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

- ظهور حالة الطلب الخاصة بالمواطن، والتي تفيد بأن الوحدات السكنية تحت الإنشاء أم أنها قيد التسليم، حتي يستطيع المواطن معرفة حالة الشقة المقدم عليها، ما بين الإستلام أو دراسة أوراق المتقدمين على شقق الاسكان الاجتماعي.

يذكر أن الإعلان العاشر لشقق الإسكان الاجتماعي من أكبر المشاريع التي يدعمها صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك ضمن وحدات الاسكان الاجتماعي كجزء من المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشمل مختلف فئات المواطنين المصريين.

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