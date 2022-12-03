النيابة تطالب بإعدام المتهم بـ«مذبحة الريف الأوروبي» والدفاع يطالب بالرأفة

استمعت محكمة جنايات الجيزة،لمرافعة النيابة في جلسة محاكمة المتهم بإنهاء حياة 5 أشخاص في مزرعة بالشيخ زايد والمنعقدة بغرفة المداولة لاتخاذ القرار.

طالبت النيابة العامة في مرافعتها أمام هيئة المحكمة بإعدام المتهم، وروت تفاصيل الجريمة كاملة، ووصفت الجريمة بالنكراء التى يهتز لها عرش السموات والأرض.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع والذي طالب باستخدام الرأفة مع المتهم.

وقال محامي المدعى بالحق المدني لضحايا "مذبحة الريف الأوروبي"، إن المحكمة تسلمت التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأمراض النفسية والعقلية.

وأضاف المحامي أن تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهم، أكد سلامة قواه العقلية والنفسية خلال ارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن التقرير جاء فيه: "المتهم سليم نفسيًا وعقليًا".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمى، وعمرو وحيد محمود، وسكرتير وجيه أديب.

كانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم بقتل خمسة هم مزارع وابنتاه وحفيداه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعدَ ضبطه واستجوابه وإقراره بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال سبعة شهود، وإجراء المناظرة والمعاينات اللازمة.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا في السادس والعشرين من شهر مايو بالعثور على جثامين المجني عليهم الخمسة بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، بالتزامن مع ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول الواقعة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.