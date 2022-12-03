ضبط 1903 قضايا تموينية متنوعة فى حملات أمنية مكبرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط (1903) قضايا تموينية متنوعة، من بينها ضبط (4) قضايا بيع بأزيد من السعر "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (3,600 طن أرز أبيض "عينى")، (1) قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (1,660 طن أرز أبيض "عينى")، (76) قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (506,799 طن أرز شعير "عينى").