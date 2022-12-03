السبت 03 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء محاكمة المتهم بمذبحة الريف الأوروبى بغرفة المداولة وسماع مرافعة النيابة

محكمة
محكمة

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو عشرة ونص، جلسة محاكمة المتهم بقتل 5 في قرية الريف الأوروبي، والمشهورة إعلاميًا بمذبحة الريف الأوروبي، وراح ضحيتها مزارع وابنتاه وحفيداه، داخل مزرعة بالشيخ زايد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد المسلمي وعمرو وحيد محمود، وسكرتارية وجيه أديب.

كانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم بقتل خمسة هم مزارع وابنتاه وحفيداه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه واستجوابه وإقراره بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال سبعة شهود، وإجراء المناظرة والمعاينات اللازمة.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا في السادس والعشرين من شهر مايو بالعثور على جثامين المجني عليهم الخمسة بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، بالتزامن مع ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول الواقعة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

محكمة جنايات الجيزة محاكمة المتهم الريف الاوروبي مذبحة الريف الأوروبى مزارع

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

مصرع وإصابة 28 فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية- مطروح

صور حادث تصادم مينى باص وسيارة نقل على طريق «الإسكندرية- مطروح»

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

تنفيذ 19 ألف مشروع بـ3 مليارات جنيه ضمن «مشروعك» فى الشرقية

استقرار أسعار النحاس فى الأسواق اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يدعو للتحقيق فى استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق الفلسطينيين

قاضي قضاة فلسطين: الشعب الفلسطيني يواجه عصابة إرهابية وليس دولة احتلال فقط

«ما بعد العودة».. تحديات صعبة تواجه حكومة نتنياهو المقبلة