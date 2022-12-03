بدء محاكمة المتهم بمذبحة الريف الأوروبى بغرفة المداولة وسماع مرافعة النيابة

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو عشرة ونص، جلسة محاكمة المتهم بقتل 5 في قرية الريف الأوروبي، والمشهورة إعلاميًا بمذبحة الريف الأوروبي، وراح ضحيتها مزارع وابنتاه وحفيداه، داخل مزرعة بالشيخ زايد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد المسلمي وعمرو وحيد محمود، وسكرتارية وجيه أديب.

كانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم بقتل خمسة هم مزارع وابنتاه وحفيداه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه واستجوابه وإقراره بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال سبعة شهود، وإجراء المناظرة والمعاينات اللازمة.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا في السادس والعشرين من شهر مايو بالعثور على جثامين المجني عليهم الخمسة بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، بالتزامن مع ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول الواقعة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.