تداول 17 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 915 شاحنة و70 سيارة، شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 521 شاحنة و63 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 394 شاحنة و7 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفن الثلاث الحرية وبوسيدون إكسبريس وأمل، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية 2، وغادرت السفن الثلاث الحرية وبوسيدون إكسبريس وأمل، كما تم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 264 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وأيلة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا وبريدج وأيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1881 راكبا بموانيها.