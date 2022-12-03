السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بدء ندوة فيلم «حوجن» ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى

الفيلم السعودي حوجن
الفيلم السعودي حوجن

بدأت قبل قليل، ندوة الفيلم السعودي "حوجن" ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في نسخته الثانية.

وتقام الندوة والحلقة النقاشية تحت عنوان "حوجن: من الرواية إلى شاشة العرض"، وتحكي عن رحلة تحول رواية "حوجن" الأكثر مبيعًا في السعودية إلى عمل سينمائي، حيث سيلقي المتحدثون الضوء على النجاح الاستثنائي لرواية الخيال الشهيرة، والتعقيدات التي رافقت عملية تحويلها إلى فيلم سينمائي، والتأثير الكبير الذي تركته الرواية على الجمهور العربي.

ويشارك في الندوة عدد كبير من صنَّاع السينما في الوطن العربي، وعدد من طاقم العمل منهم المؤلف المشارك ياسر بهجت، والمخرج وكاتب السيناريو ياسر الياسري.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم للجمهور خلال عام ٢٠٢٣، ويقدم الفيلم قصة الجن الذي كان يعيش في عالمه وتأتي أسرة من البشر وتعيش في نفس المنزل الذي يعيش فيه الجن، فشعر حوجن بالاضطراب كجن وبدأ في الارتباط بالأسرة ويحب ابنته، وبعد فترة اكتشف نسبه الملكي، وبدأت الجلسة النقاشية أيضًا ببعض اللقطات الترويجية التي تعرض لأول مرة.

الفيلم السعودي حوجن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حوجن ندوة الفيلم السعودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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