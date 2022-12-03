أخبار الظهيرة| ترتيب هدافي مونديال 2022.. وتفعيل الإجراءات الاحترازية بالمدارس

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وتستعرض «الدستور» أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

جنايات بورسعيد تنظر ثاني جلسات محاكمة قاتل خطيبته

يشهد محيط محكمة جنايات بورسعيد اليوم السبت، حالة من الاستنفار الأمني بالتزامن مع ثاني جلسات محاكمة الشاب محمد سمير قاتل خطيبته خنقا داخل مسكنها بحي الشرق ببورسعيد والتي من المرجح أن يتم الحكم فيها اليوم على المتهم، للتفاصيل اضغط هنا.

ترتيب هدافي كأس العالم 2022 قبل انطلاق مواجهات دور الـ 16

تنطلق اليوم السبت مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر حاليًا؛ حيث حصل 16 منتخبًا على بطاقات التأهل إلى منافسات الدور المقبل، بعد إقامة 48 مباراة في الدور التمهيدي.

ولم يتمكن أي لاعب من الانفراد بصدارة قائمة الهدافين في النسخة الحالية؛ مع نهاية دور المجموعات، للتفاصيل اضغط هنا.

الأرصاد تكشف الموعد الرسمى لفصل الشتاء وتفاصيل حالة الجو خلال الأسبوع (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البداية الفعلية لفصل الشتاء تكون يوم 21 ديسمبر الجاري، ولكن بدأت الأجواء الشتوية تدريجيًا وخاصة في فترات الليل والصباح الباكر، للتفاصيل اضغط هنا.

«تعليم القاهرة» تشدد على تفعيل الإجراءات الاحترازية بالمدارس

قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة إنه تم التشديد على مديري المدارس بضرورة تفعيل الإجراءات الاحترازية بالمدارس.

وشدد المصدر، في حديث لـ"الدستور"، على تفعيل الإجراءات الاحترازية من اليوم السبت للمدارس التي بها دراسة، للتفاصيل اضغط هنا.

توقيف مشتبه به في مقتل مغني الراب الأمريكي «تيك-أوف»

أعلنت شرطة هيوستن، أنها أوقفت رجلًا مشتبهًا به ووجهت إليه الاتهام في قضية قتل مغني الراب الأميركي تيك-أوف (Takeoff) الشهر الماضي، وهو عضو فرقة الهيب هوب "ميغوس" (Migos) ذات الشعبية الواسعة في جنوب الولايات المتحدة، للتفاصيل اضغط هنا.