السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جنايات بورسعيد تنظر ثاني جلسات محاكمة قاتل خطيبته ببورسعيد

خلود والمتهم
خلود والمتهم

يشهد محيط محكمة جنايات بورسعيد اليوم السبت، حالة من الاستنفار الأمني بالتزامن مع ثاني جلسات محاكمة الشاب محمد سمير قاتل خطيبته خنقا داخل مسكنها بحي الشرق ببورسعيد والتي من المرجح أن يتم الحكم فيها اليوم على المتهم.

حيث تنظر الدائرة الأولي بمحكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة قاتل خطيبته،والتي يمثل فيها المتهم داخل القفص أمام هيئة المحكمة، وذلك لمحاكمته في قتل خطيبته يتيمة الأبوين خنقًا داخل منزلها التي كانت تعيش فيه بمفردها.

وتستمع محكمة جنايات بورسعيد، اليوم السبت، خلال الجلسة الثانية من محاكمة محمد سمير إلى دفاع المتهم، ومرافعة النيابة العامة، وكذلك مرافعة هيئة الدفاع عن خلود درويش المقتولة خنقًا علي يد خطيبها ببورسعيد.

وكان دفاع المتهم قد طلب في الجلسة السابقة عرضه علي الطب النفسي والعقلي لبيان ما اذا كان مصاب بالهوس العشقي من عدمه، ورفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع للمرافعة، فيما أعدت هيئة الدفاع عن خلود رد لمحاولة الهروب من العقاب من المنتظر عرضه غدًا.

وينتظر الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد، حكم القاضي أحمد مندور في القضية التي شغلت الرأي العام بشكل كبير، والتي راح ضحيتها خلود درويش، لرفضها الزواج من زميلها محمد سمير الذي كان يعمل معها في مصنع للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار، والذي أقدم علي قتلها خنقا بعد أن تأكد أنها بمفردها في المنزل وذلك بعد أن حاول الوصول إليها بكل السبل لإقناعها للعوده إليه بعد فسخ الخطبة إلا أنه تأكد أنها أغلقت الموضوع بشكل نهائي فعزم النية علي قتلها وذلك من خلال توجيه عدد من التهديدات لها عن نيته لقتها قبل أن يذهب إلي منزلها لينفذ تهديداته لها ويزهق روحها .

الاستنفار الأمني الهروب التهديدات الاستنفار الدائرة الأولى الجلسة الثانية الامني

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