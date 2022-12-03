وصول المتهم بـ«مذبحة الريف الأوروبى» إلى محكمة جنايات الجيزة

وصل، منذ قليل، إلى مقر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو عشرة ونص، المتهم بقتل 5 أشخاص في قرية الريف الأوروبي، في القضية المشهورة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، والتي راح ضحيتها مزارع وابنتاه وحفيداه، داخل مزرعة بالشيخ زايد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد المسلمي وعمرو وحيد محمود، وسكرتارية وجيه أديب.

كانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم بقتل 5، هم: مزارع وابنتاه وحفيداه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه واستجوابه وإقراره بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال سبعة شهود، وإجراء المناظرة والمعاينات اللازمة.

تلقت النيابة العامة إخطارًا في السادس والعشرين من شهر مايو بالعثور على جثامين المجني عليهم الخمسة بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، بالتزامن مع ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول الواقعة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.