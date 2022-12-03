«المشهد الشعري».. المنيا تستضيف مؤتمر النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب

افتتح مؤتمر النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب لليوم الواحد بالمنيا، بعنوان "المشهد الشعرى بالمنيا" بالتعاون مع فرع ثقافة المنيا برئاسة خالد إسماعيل، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، وترأس المؤتمر الشاعر أحمد قنديل، أمين عام المؤتمر الكاتبة ابتسام الدمشاوي، وذلك بقاعة المحاضرات بقصر ثقافة المنيا، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وفي إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على نشر الوعى الثقافى والفكرى ومكانة الأدباء والشعراء.

وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني، أعقبه كلمة ضياء مكاوي، الذي رحب بالحضور، وأكد على مكانة الأدب والأدباء في المجتمع ودورهم المتميز داخل المجتمع حيث يقوم برفع وعي الأفراد به باعتباره وسيلة من وسائل بث الوعى الفكرى والجمالى برسالته الأدبية والجمالية.

وتحدثت القاصة ابتسام الدمشاوى، عن الشعراء الكبار والقدامى وعرض برنامج المؤتمر وأسماء المكرمين ثم الجلسة البحثية، كما تم تقديم بحث عن الراحل القاص محمد زهران قدمه عنه عشم الشيمى، ثم تحدث الشاعر جابر الزهيرى، وقدمت ثلاث شهادات للدكتور أحمد عارف، الشاعر جمال أبو سمرة، الشاعر أشرف عتريس، أعقبها كلمة الشاعر أحمد قنديل رئيس المؤتمر والذي نوه عن الحركة الأدبية فى المنيا وتراثها فى كل المجالات وقدم واجب العزاء فى الفنان حسن الشرق والذى توفى منذ عدة أيام مضت.

وتحدث الشاعر مختار عيسى، نائب رئيس اتحاد كتاب مصر، عن المشهد الثقافي في المنيا بصفة خاصة ومصر بصفة عامة، والذى أوضح للحضور بأننا على خطوة من طريق التنوير وطريق النشاط الثقافي والحركة الإبداعية بصفة عامة والحركة الثقافية بصفة خاصة وأحتياجهم للدعم من الأدباء والمثقفين، وكلمة محمد عبد القوى رئيس اتحاد كتاب مصر فرع المنيا الذى تحدث عن المؤتمر وشكر الضيوف والحركة الشعرية بالمنيا.

وأشار جابر بسيونى عن المشهد الثقافي في إطار خطة النقابة فى مسح ورصد النشاط الأدبى فى مصر المحروسة عبر الأجناس الأدبية المختلفة والتي اختلفت عن السنوات السابقة والتي كانت تناقش الجانب السردى أما الآن فيناقش المشهد الشعري، كما قدم الشكر لأساتذة الجامعة والكتاب والشعراء والسادة الحضور، وقال إن هذه خطوة على طريق رصد هذا المشهد بما يحقق العائد المرجو منه لرسم خريطة ثقافية حقيقية لمصر.

ثم فقرة التكريمات حيث كرم الاتحاد ضياء مكاوي رئيس الإقليم بدرع الاتحاد، تكريم الدكتور محمد علم الدين، تكريم الدكتور عمر عبدالواحد، وتكريم الشاعر مدثر الخياط، و الشاعر رجب لقي، الشاعرة نوره محمد عمر، الشاعر على الحمدى، محمد مفتاح، ومدير الخدمات الثقافية، و مدير قصر ثقافة المنيا، والجدير بالذكر مشاركة المستشار الثقافى لسفارة الهند فى المؤتمر وتقديم الشكر والتقدير لقصور الثقافة لإقامة الفعاليات المتنوعة التي تنمي الوعى الثقافى لدى الجمهور، قام بالترجمة محمد سعيد منسق البرامج الثقافية في سفارة الهند بالقاهرة، ثم الجلسة البحثية يقدمها الكاتب محمد عبد الحكم، الشاعر جابر الزهيري، الشاعر عشم الشيمي، ثم قدمت فقرة فنية قدمها حسن الدمشاوي، وفى الختام عقدت أمسية شعرية لكوكبة من الشعراء حيث تبارى كل منهم بالعديد من قصائدهم الشعرية التى تنوعت بين الفصحى والعامية، وذلك بحضور العديد من مديرى الادارات بالفرع، والاعلاميين والصحافيين ومحبى الادب ورواد القصر.