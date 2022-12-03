السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تأخيرات القطارات تصل 130 دقيقة اليوم

السكة الحديد
السكة الحديد

أعلنت هيئة السكك الحديدية التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط القاهرة – الإسكندرية

 

متوسط تأخيرات القطارات 130 دقيقة

 

ثانياً: خط القاهرة - السد العالي

 

- القاهرة - أسيوط مدة 90 دقيقة

 

- أسيوط - أسوان مدة 90 دقيقة

 

ثالثاً: خط بنها - بورسعيد

 

متوسط تأخيرات القطارات مدة 85 دقيقة

 

رابعاً: خط طنطا - المنصورة - دمياط

 

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة

 

خامسا: خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة

 

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة.

 

وكان استقبل المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، مارك باريتي، سفير دولة فرنسا، والوفد المرافق له ومكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بجمهورية مصر العربية، حيث تم توقيع اتفاقية مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط (طنطا / المنصورة / دمياط) بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوكالة الفرنسية للتنمية.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الهيئة عن وافر ترحيبه بالضيوف، خاصةً أنها الزيارة الأولى لسفير دولة فرنسا لمقر الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأثناء اللقاء، استعرض المهندس محمد عامر تاريخ التعاون المشترك بين الهيئة والجانب الفرنسي، ومن ثَم، تطرق للحديث عن مشروع تطوير خط طنطا/ المنصورة/ دمياط، والذي يعد أول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوكالة الفرنسية للتنمية كشريك مالي رئيسي، متطلعًا أن يكون ذلك بداية لتعاون مستقبلي مثمر بين كلا الطرفين.

كما أكد السفير الفرنسى عن شكره وسعادته لهذا التعاون المثمر فى مجال النقل السككى.

وفي نهاية اللقاء، قدم المهندس محمد عامر شكره للحضور، معربًا عن خالص امتنانه للدعوة الكريمة من "السفارة الفرنسية". 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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