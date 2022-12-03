مصرع وإصابة 28 فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية- مطروح

لقي شخص مصرعه وأصيب 27 آخرون إثر تصادم سيارة «ميني باص» وأخرى «نقل» أمام كارتة مدينة الحمام، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي.

وقال مصدر طبي، لـ«الدستور»، إن غرفة الطوارئ تلقت بلاغًا يفيد بتصادم سيارة «ميني باص» وأخرى «نقل» بطريق الإسكندرية- مطروح، ووقوع مصابين، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف.

وأوضح المصدر أنه بالانتقال إلى مكان الحادث، تبيَّن مصرع شخص وإصابة 27 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي من خلال 11 سيارة إسعاف (8 سيارات من محافظة مطروح، و3 سيارات من محافظة الإسكندرية).