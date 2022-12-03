السبت 03 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 28 فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية- مطروح

حادث تصادم بطريق
حادث تصادم بطريق الإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأصيب 27 آخرون إثر تصادم سيارة «ميني باص» وأخرى «نقل» أمام كارتة مدينة الحمام، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي.

وقال مصدر طبي، لـ«الدستور»، إن غرفة الطوارئ تلقت بلاغًا يفيد بتصادم سيارة «ميني باص» وأخرى «نقل» بطريق الإسكندرية- مطروح، ووقوع مصابين، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف. 

وأوضح المصدر أنه بالانتقال إلى مكان الحادث، تبيَّن مصرع شخص وإصابة 27 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي من خلال 11 سيارة إسعاف (8 سيارات من محافظة مطروح، و3 سيارات من محافظة الإسكندرية).

طريق الإسكندرية مطروح مستشفي الحمام المركزي مصرع شخص اصابة 27 حوادث الطرق

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

صور حادث تصادم ميني باص وسيارة نقل على طريق «الإسكندرية-مطروح»

وزارة الصحة تطلق «حقك تنظمى» بـ25 محافظة.. و«طرق أبواب» بالفيوم وأسيوط

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

«الإسكان» تطرح 19866 قطعة أرض بالإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزًا بالصعيد

جرائم مالية واستغلال للنفوذ.. ماسك يلوح بفضائح «تويتر» وهانتر بايدن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«ما بعد العودة».. تحديات صعبة تواجه حكومة نتنياهو المقبلة

بتكلفة ضخمة.. إسرائيل ترسل 4 سيارات إسعاف مضادة للرصاص إلى أوكرانيا «صور»

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»