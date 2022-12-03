السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

القاص شريف صالح فى ضيافة نادى السينما بمكتبة مصر العامة بالمنصورة

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة

يحل القاص شريف صالح، في ضيافة نادي السينما، بمكتبة مصر العامة بالمنصورة، في أمسية سينمائية تعقد في الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن فعاليات مبادرة «اتعلم فن».

ويعرض نادي سينما مكتبة مصر العامة بالمنصورة، الفيلم الأمريكي الروائي الطويل The Shawshank Redemption، أو «الخلاص من شاوشانك»، ويعقب عرض الفيلم مناقشة حول موضوعه، وأهمية الفن في مواجهة الأفكار المتطرفة، يقدمها القاص شريف صالح. 

ويعد فيلم «الخلاص من شاوشانك»، والمأخوذ عن رواية للكاتب الروائي الأمريكي ستيفن كينج، من أعلى الأفلام العالمية مشاهدة حول العالم.، والفيلم إنتاج أمريكي العام 1994، وتبلغ مدة عرضه 124 دقيقة، من إخراج فرانك دارابونت، وبطولة النجم العالمي مورجان فريمان، وتيم روبنز، وجيل بيلوز.

واختارت مكتبة الكونجرس فيلم  «الخلاص من شاوشانك»، ليحفظ في السجل الوطني للأفلام بوصفه فيلمًا هامًا ثقافيًا وتاريخيًا وجماليًا.

تدور أحداث فيلم «الخلاص من شاوشانك»، حول «آندي دوفرين»، والذي يعمل محاسبًا في أحد البنوك، يدخل السجن بتهمة قتل زوجته وعشيقها، وفي السجن تبدأ عذابات «دوفرين»، على يد مدير السجن الذي يجبره على تنفيذ عمليات غسيل أموال لصالحه، كما يتطرق الفيلم إلي أحوال السجون في الولايات المتحدة الأمريكية.

في سياق متصل، تعقد في الحادية عشرة صباح اليوم أيضًا، بمكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة بالقاهرة، ندوة بعنوان «العلاج بالضحك»، والتي يقدمها ويحاضر خلالها الدكتور وائل وفاء، استشاري العلاقات الإنسانية وتنمية المهارات.

ويتناول اللقاء، التعريف بالعلاج بالضحك، ما المقصود بهذا المفهوم، وهل تقنية العلاج بالضحك جديدة أم قديمة؟، وما الأدلة التي أدت إلي اعتماد الضحك كوسيلة علاجية، وهل يناسب العلاج بالضحك الفئات العمرية كلها، وما الوسائل المناسبة لكل فئة عمرية، وكيف يؤثر الضحك علي كيمياء الجسم خاصة العقل، وما هي العلاقة بين العلاج بالضحك والطب البديل؟ وغيرها من المحاور.

القاص شريف صالح في ضيافة نادي السينما مكتبة مصر العامة بالمنصورة الخلاص من شاوشانك العلاج بالضحك

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